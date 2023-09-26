Рядовой Нацгвардии из Костаная стал победителем на республиканском конкурсе государственного языка
Отправлено: 26.09.23 - 18:14
На территории воинской части 5571с 26-28 сентября в Алматы прошел ІІІ-этап смотр-конкурса "Мемлекеттік тіл - менің тілім" среди военнослужащих некоренной национальностей Национальной гвардии РК. Читать новость
А почему Вы считаете что это груз? У отца спрашивал, что такое шарайна, он всегда отмахивался :" Не знаю журналисты придумали". Мы друг друга понимаем и это главное. А важность изучения казахского языка , не могу Вам объяснить,это больше про суверенитет, про то уважаем ли мы Казахстан как отдельную страну или всё таки это придаток СССР, который должен следовать во всём России как преемнику СССР. Не уважаете Вы ОК, это Ваше мнение, но внутри страны порядок должен быть
Это же большой вопрос, сумеем ли мы казахи построить своё государство , так чтобы даже Вы в своей Канаде начали уважать это государство и считаться с ним.По большому счёту идет строительство государственной идеологии и во многом есть ошибки, но это путь развития. Казахстан 1992 года и Казахстан 2023 года это разные страны, но при всех чудовищных деяниях предыдущего руководства, не стоит не замечать и прогресса
electro: а просто написать "не казахской"? что в этом случае не так?
пример в российской части номер 349345435 прошел конкурс на отличное знание русского языка среди военнослужащих не русской национальности и сразу вопрос а что в россии все делятся на русских и не русских? тоже самое и у нас типа есть казахи и все остальные неправильно с формулировкой "коренные" я тоже не много не согласен кандасы они коренные или какие получаются? а так это все же лучше чем реально применить формулировку "нацмены" или "не титульные"
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Эл-починно: И будет ли конкурс на звание лучшего среди казахов и почему они не принимали участие в общем зачёте, среди казахстанцев?
в россии проводят конкурсы для русских на знание и владение русским языком? хотя подождите реально проводят...... единый ежегодный диктант по русскому языку для всей страны где зачитывание ведут звезды телевидения и пиарят этот диктант на уровне президента
мда значит в россии русские также язык свой не знают получается что его таким образом пропагандировать приходится надо взять на вооружение-согласен
Эл-починно: Есть экзамены - очевидно, что человек сдавший экзамен, должен владеть предметом. Это ваше ноу хау?
В том то и прикол - тридцать лет в школах преподают казахский, ученики как-то из класса в клас переводятся, потом даже выпускаются, и придя на работу на заправку после школы два слова связать не могут. Очевидно же, что знают, но не хотят говорить. Либо система образования в хлам дырявая.
maxsaf: В том то и прикол - тридцать лет в школах преподают казахский
Больше 30-ти лет. В восьмидесятых вроде ещё начали преподавать. Но как то не завязалось, впрочем, как с английским, немецким и французским. Немцы кстати в большинстве своём прилично владеют английским.
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