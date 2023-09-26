Отправлено: - 10:23

electro:

а просто написать "не казахской"? что в этом случае не так?

Эл-починно:

И будет ли конкурс на звание лучшего среди казахов и почему они не принимали участие в общем зачёте, среди казахстанцев?

Цитата:примерв российской части номер 349345435 прошел конкурс на отличное знание русского языка среди военнослужащих не русской национальностии сразу вопроса что в россии все делятся на русских и не русских?тоже самое и у настипа есть казахи и все остальныенеправильнос формулировкой "коренные" я тоже не много не согласенкандасы они коренные или какие получаются?а так это все же лучше чем реально применить формулировку "нацмены" или "не титульные"Цитата:в россии проводят конкурсы для русских на знание и владение русским языком?хотя подождите реально проводят......единый ежегодный диктант по русскому языку для всей страны где зачитывание ведут звезды телевиденияи пиарят этот диктант на уровне президентамда значит в россии русские также язык свой не знают получается что его таким образом пропагандировать приходитсянадо взять на вооружение-согласен