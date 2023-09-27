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≡ Трубный вопрос - Подключение соседей к газопроводу стало причиной беспокойства жителей Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47635
Трубный вопрос - Подключение соседей к газопроводу стало причиной беспокойства жителей Костаная
Отправлено: 27.09.23 - 19:51
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Две газовые трубы по ул. Зои Космодемьянской проложили в 1990-х годах, подключили к ним 13 домов. Трубы небольшого диаметра, по словам жителей, предназначалась только для этих частных домов. Но летом 2023 года подключиться к ней захотели соседи.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1109
Re: Трубный вопрос - Подключение соседей к газопроводу стало...
Отправлено: 27.09.23 - 19:51
#1
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Сколько у нас халявщиков однако! Когда я предложил соседям вскладчину организовать газовое отопление согласились четверо, но и они потом отказались, из-за обещаний акимата провести за счёт бюджета, а теперь, когда поэтому бюджетному газопроводу уж третий год затянулась работа и ей конца не видно, они чуть ли не за грудки меня берут, хотя я 1,5 лимона платил один. Я не против в общем то, но компенсируйте мои расходы, вот тут желающих нет
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9537
Re: Трубный вопрос - Подключение соседей к газопроводу стало...
Отправлено: 27.09.23 - 20:39
#2
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Цитата:
Мы еще переживаем, что если котел отключится, а газ продолжит поступать, то есть риск большого ЧП

Источник:

Такой котёл нельзя эксплуатировать,если отключается газ то должна срабатывать автоматика.
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