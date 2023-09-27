Отправлено: - 19:25





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=50109 Старший сын успел оттолкнуть младшего брата и "Газель" сбила 10-летнего сына. Водитель не остановился и не оказал помощь. Помощь детям оказали другие водители, - рассказала Бикамал.Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=50109 - Как оказалось, эта "ГАЗель" развозила воду. Водитель Игорь С. был нетрезв, не вписан в страховку, официально не работает, - рассказала Бикамал. - Ни сам виновник, ни фирма, где он работает, перед моим ребенком не извинились, не интересуются состоянием его здоровья.Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=50109 В пресс-службе департамента полиции Костанайской области в ответ на запрос "НГ" подтвердили факт ДТП и сообщили: водитель был под воздействием каннабиоидов.Источник:

Цитата:Цитата:Ну никогда такого не было всегда были трезвые и вот опять...Цитата:Вот такие как Ангелина АНТИПЕНКО и Анастасия САВОСТЬЯНОВА...распространяют наркоту и теперь на коленях умоляют о пощаде..и никакая полиция не крышевала их...