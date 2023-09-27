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Звезда шахмат в школе шахматного мастерства - гроссмейстер Сергей Карякин встретился с костанайцами
Звезда шахмат в школе шахматного мастерства - гроссмейстер Сергей Карякин встретился с костанайцами
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