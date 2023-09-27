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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14061
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.09.23 - 11:56
Цитата:
топ 10 по количеству нацистов в парламенте?
или по количеству дебилов в парламенте?
парламент это что?
это представительный орган
депутатов туда избрал народ
ваши депутаты от имени народа облизали ссосовца
их за это раскритиковали евреи
депутаты ничего лучше не придумав ответили что не знали что он из сс))))
вот и вопрос у вас в канаде народ депутатов-нацистов или дебилов избрал?
и если выберем один из двух ответов то народ канады тогда кто получается?))
Цитата:
мы тех кто из гражданства Казахстана вышел обратно не принимаем
сиди там уж
Цитата:
украине надо избавиться от чествования нациков типа бендеры
тогда у россии воообще аргументов не будет в этой войне
но львовское лобби русинов видимо очень сильно в Украине, да они и самые ярые вояки говорят, просто так от упа не избавишься
это как за россию воюют нацисты из батальона русич и чеченцы резавшие головы русским в 90ые
парадокс но избавиться нельзя
воюют они жестче всех
maxsaf:
Канаде советы давать - только портить, страна и так по всем показателям в топ10.
Канаде советы давать - только портить, страна и так по всем показателям в топ10.
топ 10 по количеству нацистов в парламенте?
или по количеству дебилов в парламенте?
парламент это что?
это представительный орган
депутатов туда избрал народ
ваши депутаты от имени народа облизали ссосовца
их за это раскритиковали евреи
депутаты ничего лучше не придумав ответили что не знали что он из сс))))
вот и вопрос у вас в канаде народ депутатов-нацистов или дебилов избрал?
и если выберем один из двух ответов то народ канады тогда кто получается?))
Цитата:
maxsaf:
я как болашаковец, только плачу сам за себя
я как болашаковец, только плачу сам за себя
мы тех кто из гражданства Казахстана вышел обратно не принимаем
сиди там уж
Цитата:
Vit:
А мне понравилось как кумира наших русофобчиков господина Зеленского подставили в Канаде. Любо смотреть .
А мне понравилось как кумира наших русофобчиков господина Зеленского подставили в Канаде. Любо смотреть .
украине надо избавиться от чествования нациков типа бендеры
тогда у россии воообще аргументов не будет в этой войне
но львовское лобби русинов видимо очень сильно в Украине, да они и самые ярые вояки говорят, просто так от упа не избавишься
это как за россию воюют нацисты из батальона русич и чеченцы резавшие головы русским в 90ые
парадокс но избавиться нельзя
воюют они жестче всех
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.09.23 - 12:00
Цитата:
Ну я не выходил, так что ждите
abaika95:
мы тех кто из гражданства Казахстана вышел обратно не принимаем
мы тех кто из гражданства Казахстана вышел обратно не принимаем
Ну я не выходил, так что ждите
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.09.23 - 12:02
Цитата:
В смысле переобуться в воздухе? А чё так можно?
abaika95:
украине надо избавиться от чествования нациков типа бендеры
украине надо избавиться от чествования нациков типа бендеры
В смысле переобуться в воздухе? А чё так можно?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.09.23 - 12:05
Цитата:
Наверное очень хотели угодить Зеленскому, вот и перестарались. Но Зеленский выглядел довольным, наверное все таки угодили
abaika95:
ваши депутаты от имени народа облизали ссосовца
ваши депутаты от имени народа облизали ссосовца
Наверное очень хотели угодить Зеленскому, вот и перестарались. Но Зеленский выглядел довольным, наверное все таки угодили
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13191
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.09.23 - 12:14
Цитата:
maxsaf:Канада спасибо вам. Вот как надо подставлять президентов и позорить на весь мир. Низкий вам поклон. Так держать!
s
(Пользователи)
- Регистрация:
- 11.01.23
- Сообщений:
- 496
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.09.23 - 12:32
Нужно 45 суток по лесам бродить, что бы внук появился
s
(Пользователи)
- Регистрация:
- 11.01.23
- Сообщений:
- 496
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.09.23 - 12:36
Кстати , кому нужна квартира в Кустанае в девятиэтажки на против шахматного клуба?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14061
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.09.23 - 16:06
Цитата:
с гражданством казахстана в канаде 20 лет живешь?
нет
значит двойное гражданство
за это у нас ваще статья)))))
ржу) сам себе наболтал))
Цитата:
ну россия же переобулась в воздухе заявляя что ведет войну с нацистами
когда у самих же в армейских частях боевые подразделения нацистов находятся и ничего такого?
воюют с нацистами руками нацистов?)) Цитата:
главное сколько оружия дадут
а за такой промах канаде теперь придется ой как постарается перед западной аудиторией в помощи киеву))
как бы хитрые украинцы сами это и не подстроили)) Цитата:
где то умиляется одинокий путин))
сидящий в бункере))
maxsaf:
Ну я не выходил, так что ждите
Ну я не выходил, так что ждите
с гражданством казахстана в канаде 20 лет живешь?
нет
значит двойное гражданство
за это у нас ваще статья)))))
ржу) сам себе наболтал))
Цитата:
maxsaf:
В смысле переобуться в воздухе? А чё так можно?
В смысле переобуться в воздухе? А чё так можно?
ну россия же переобулась в воздухе заявляя что ведет войну с нацистами
когда у самих же в армейских частях боевые подразделения нацистов находятся и ничего такого?
воюют с нацистами руками нацистов?)) Цитата:
maxsaf:
Наверное очень хотели угодить Зеленскому, вот и перестарались. Но Зеленский выглядел довольным, наверное все таки угодили
Наверное очень хотели угодить Зеленскому, вот и перестарались. Но Зеленский выглядел довольным, наверное все таки угодили
главное сколько оружия дадут
а за такой промах канаде теперь придется ой как постарается перед западной аудиторией в помощи киеву))
как бы хитрые украинцы сами это и не подстроили)) Цитата:
Vit:
Канада спасибо вам. Вот как надо подставлять президентов и позорить на весь мир. Низкий вам поклон.
Канада спасибо вам. Вот как надо подставлять президентов и позорить на весь мир. Низкий вам поклон.
где то умиляется одинокий путин))
сидящий в бункере))
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.09.23 - 17:02
Цитата:
Ну во первых не двадцать, это вы сами себе напридумали, со страху.
А во вторых - чё здесь такого - пол Канады живёт с PR Card и без гражданства и не парятся.
[Исправлено: maxsaf, 27.09.2023 - 17:04]
abaika95:
с гражданством казахстана в канаде 20 лет живешь?
с гражданством казахстана в канаде 20 лет живешь?
Ну во первых не двадцать, это вы сами себе напридумали, со страху.
А во вторых - чё здесь такого - пол Канады живёт с PR Card и без гражданства и не парятся.
[Исправлено: maxsaf, 27.09.2023 - 17:04]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.09.23 - 17:09
Цитата:
Ну так то у вас
abaika95:
за это у нас ваще статья)))))
за это у нас ваще статья)))))
Ну так то у вас
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