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≡ Звезда шахмат в школе шахматного мастерства - гроссмейстер Сергей Карякин встретился с костанайцами
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47633
Звезда шахмат в школе шахматного мастерства - гроссмейстер Сергей Карякин встретился с костанайцами
Отправлено: 27.09.23 - 11:10
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Встречу организовали спонтанно - Карякин, очутившись в Костанае, захотел посетить и наш Шахматный клуб, где уже побывали и Анатолий Карпов, и Борис Спасский.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14061
Re: Звезда шахмат в школе шахматного мастерства - гроссмейстер...
Отправлено: 27.09.23 - 11:10
#1
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о а этот че тут забыл?
и почему тихо так приехал якобы СПОНТАННО?
побоялся что если узнают о его приезде тут заплюют?

напомню карякин одним из первых высказался за войну россии в украине
активно помогал в сборе военной помощи для фронта
если блогеры казахстана узнают о его приезде в костанай-кипиш будет ой ёй))
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1447
Re: Звезда шахмат в школе шахматного мастерства - гроссмейстер...
Отправлено: 27.09.23 - 11:12
#2
Комментарий удален модератором.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19597
Re: Звезда шахмат в школе шахматного мастерства - гроссмейстер...
Отправлено: 27.09.23 - 11:30
#3
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Цитата:
abaika95:
если блогеры казахстана узнают о его приезде в костанай-кипиш будет ой ёй))

Харош кричать на весь интернет, инфа то секретная, вдруг и правда услышат. Ой, чё будет :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14061
Re: Звезда шахмат в школе шахматного мастерства - гроссмейстер...
Отправлено: 27.09.23 - 16:00
#4
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Цитата:
maxsaf:
Харош кричать на весь интернет, инфа то секретная, вдруг и правда услышат. Ой, чё будет

информация бывает региональная и республиканская
региональный уровень мало кто видит и читает
поэтому часто и проскакивают такие новости без шумихи
поехали бы карякин в алматы там бы кипишнулись местные
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