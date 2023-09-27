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≡ Реестр абьюзеров предлагают ввести в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47633
Реестр абьюзеров предлагают ввести в Казахстане
Отправлено: 27.09.23 - 13:19
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"У нас есть статьи за побои, причинение средней тяжести, легкой степени тяжести. Если по этим статьям человек привлекался к уголовной или административной ответственности, то решение суда, которое вступило в законную силу, оно может стать основанием включения его в реестр", - пояснил депутат Мажилиса.
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Филипповна
§ Филипповна
(Пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
32
Re: Реестр абьюзеров предлагают ввести в Казахстане
Отправлено: 27.09.23 - 13:19
#1
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Очень хорошее предложение!
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