Отправлено: - 13:19

"У нас есть статьи за побои, причинение средней тяжести, легкой степени тяжести. Если по этим статьям человек привлекался к уголовной или административной ответственности, то решение суда, которое вступило в законную силу, оно может стать основанием включения его в реестр", - пояснил депутат Мажилиса.