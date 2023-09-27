Отправлено: - 11:56

maxsaf:

Канаде советы давать - только портить, страна и так по всем показателям в топ10.

maxsaf:

я как болашаковец, только плачу сам за себя

Vit:

А мне понравилось как кумира наших русофобчиков господина Зеленского подставили в Канаде. Любо смотреть .

Цитата:топ 10 по количеству нацистов в парламенте?или по количеству дебилов в парламенте?парламент это что?это представительный органдепутатов туда избрал народваши депутаты от имени народа облизали ссосовцаих за это раскритиковали евреидепутаты ничего лучше не придумав ответили что не знали что он из сс))))вот и вопрос у вас в канаде народ депутатов-нацистов или дебилов избрал?и если выберем один из двух ответов то народ канады тогда кто получается?))Цитата:мы тех кто из гражданства Казахстана вышел обратно не принимаемсиди там ужЦитата:украине надо избавиться от чествования нациков типа бендерытогда у россии воообще аргументов не будет в этой войнено львовское лобби русинов видимо очень сильно в Украине, да они и самые ярые вояки говорят, просто так от упа не избавишьсяэто как за россию воюют нацисты из батальона русич и чеченцы резавшие головы русским в 90ыепарадокс но избавиться нельзявоюют они жестче всех