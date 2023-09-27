Цитата:
maxsaf:
Канаде советы давать - только портить, страна и так по всем показателям в топ10.
топ 10 по количеству нацистов в парламенте?
или по количеству дебилов в парламенте?
парламент это что?
это представительный орган
депутатов туда избрал народ
ваши депутаты от имени народа облизали ссосовца
их за это раскритиковали евреи
депутаты ничего лучше не придумав ответили что не знали что он из сс))))
вот и вопрос у вас в канаде народ депутатов-нацистов или дебилов избрал?
и если выберем один из двух ответов то народ канады тогда кто получается?))
Цитата:
maxsaf:
я как болашаковец, только плачу сам за себя
мы тех кто из гражданства Казахстана вышел обратно не принимаем
сиди там уж
Цитата:
Vit:
А мне понравилось как кумира наших русофобчиков господина Зеленского подставили в Канаде. Любо смотреть .
украине надо избавиться от чествования нациков типа бендеры
тогда у россии воообще аргументов не будет в этой войне
но львовское лобби русинов видимо очень сильно в Украине, да они и самые ярые вояки говорят, просто так от упа не избавишься
это как за россию воюют нацисты из батальона русич и чеченцы резавшие головы русским в 90ые
парадокс но избавиться нельзя
воюют они жестче всех