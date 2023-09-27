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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.09.23 - 10:48
Цитата:
Просто не получится. Зимбабве нам чужая страна, к ним никто и не лезет.
abaika95:
просто не надо лезть со своими советами и мнением в чужую для себя общность и страну) и не будет никакого конфликта и спора) все же просто
просто не надо лезть со своими советами и мнением в чужую для себя общность и страну) и не будет никакого конфликта и спора) все же просто
Просто не получится. Зимбабве нам чужая страна, к ним никто и не лезет.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14058
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.09.23 - 10:53
Цитата:
хозяйственная халатность таких масштабов вполне себе геноцид собственного народа
когда советское правительство зная о бедственном положении дел в украине, поволжье (татары, мордва, черемисы пострадали больше всех) и казахстане с тем что не хватает зерна стране а в казахстане еще и скот отобрали у людей которые всю жизнь только на скотине и выживали, продает реквизированное зерно на запад это как назвать если не геноцидом?
американскую и западную помощь принимать нельзя сами мол справимся
голодающих у нас нет ну кроме поволжья и то потому-что западные журналисты уже расписали в газетах
а вкупе после голода и миллионов смертей, очищенные территории начали заселять иным народом-в казахстане к примеру увеличив долю не коренных чуть ли не в два раза что получился перекос, местное казахское население в своей же республике стало меньшинством то вопрос о геноциде возникает сам собой
ирландцы к примеру считают картофельный голод 1847 года геноцидом своего народа
когда британцы не прислали помощь а еще хуже обложили фермеров еще большим налогом
так и у нас
хозяйственная некомплектность вкупе с террором дает умышленный геноцид СВОЕГО НАРОДА
просто надо разделять терминологию
геноцид евреев,геев, свидетелей иеговы и цыган сжигаемых целенаправленно в печах дабы их больше не было на земле
геноцид армян когда турки их вырезали дабы очистить территорию восточной анатолии от армян
геноцид индейцев северной америки дабы очистить территорию от них
и геноцид советского народа просто потому что безалаберные большевики плевали на собственный народ
что в этом списке более преступно?
Эл-починно:
Нет не верю, да голод был, много чего было, но так это по всей территории бывшего СССР было. Геноцидом в стране точно не занимались.
Нет не верю, да голод был, много чего было, но так это по всей территории бывшего СССР было. Геноцидом в стране точно не занимались.
хозяйственная халатность таких масштабов вполне себе геноцид собственного народа
когда советское правительство зная о бедственном положении дел в украине, поволжье (татары, мордва, черемисы пострадали больше всех) и казахстане с тем что не хватает зерна стране а в казахстане еще и скот отобрали у людей которые всю жизнь только на скотине и выживали, продает реквизированное зерно на запад это как назвать если не геноцидом?
американскую и западную помощь принимать нельзя сами мол справимся
голодающих у нас нет ну кроме поволжья и то потому-что западные журналисты уже расписали в газетах
а вкупе после голода и миллионов смертей, очищенные территории начали заселять иным народом-в казахстане к примеру увеличив долю не коренных чуть ли не в два раза что получился перекос, местное казахское население в своей же республике стало меньшинством то вопрос о геноциде возникает сам собой
ирландцы к примеру считают картофельный голод 1847 года геноцидом своего народа
когда британцы не прислали помощь а еще хуже обложили фермеров еще большим налогом
так и у нас
хозяйственная некомплектность вкупе с террором дает умышленный геноцид СВОЕГО НАРОДА
просто надо разделять терминологию
геноцид евреев,геев, свидетелей иеговы и цыган сжигаемых целенаправленно в печах дабы их больше не было на земле
геноцид армян когда турки их вырезали дабы очистить территорию восточной анатолии от армян
геноцид индейцев северной америки дабы очистить территорию от них
и геноцид советского народа просто потому что безалаберные большевики плевали на собственный народ
что в этом списке более преступно?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14058
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.09.23 - 10:55
Цитата:
а к казахстану ты какое отношение имеешь?
твое проживание здесь какой то период времени дает тебе основание пологать что ты можешь тут с своетами лезть?
релоканты из россии кто к нам прибежал тоже великие советчики нам должны быть?)) к их мнению нужно прислушиваться?)) самому не смешно?
maxsaf:
Просто не получится. Зимбабве нам чужая страна, к ним никто и не лезет.
Просто не получится. Зимбабве нам чужая страна, к ним никто и не лезет.
а к казахстану ты какое отношение имеешь?
твое проживание здесь какой то период времени дает тебе основание пологать что ты можешь тут с своетами лезть?
релоканты из россии кто к нам прибежал тоже великие советчики нам должны быть?)) к их мнению нужно прислушиваться?)) самому не смешно?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.09.23 - 10:57
Цитата:
О, да, именно так я и думаю
Пысы: какой-то период это бОльшую часть жизни, если чё.
abaika95:
твое проживание здесь какой то период времени дает тебе основание пологать что ты можешь тут с своетами лезть?
твое проживание здесь какой то период времени дает тебе основание пологать что ты можешь тут с своетами лезть?
О, да, именно так я и думаю
Пысы: какой-то период это бОльшую часть жизни, если чё.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.09.23 - 10:58
Цитата:
Это уже вам решать, прислушиваться или нет
abaika95:
релоканты из россии кто к нам прибежал тоже великие советчики нам должны быть?)) к их мнению нужно прислушиваться?))
релоканты из россии кто к нам прибежал тоже великие советчики нам должны быть?)) к их мнению нужно прислушиваться?))
Это уже вам решать, прислушиваться или нет
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.09.23 - 11:00
Цитата:
Самое непосредственное, просто в отпуск уехал ненадолго, как Елбасы
abaika95:
а к казахстану ты какое отношение имеешь?
а к казахстану ты какое отношение имеешь?
Самое непосредственное, просто в отпуск уехал ненадолго, как Елбасы
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14058
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.09.23 - 11:01
Цитата:
бла бла бла бла
короче голову в песок ты зарыл?
понятно
испугался в канаде вопросы задавать Цитата:
в том то и дело что он и может только за тыщи км на чужих форумах вопросы поднимать
в своей стране он временщик боящийся пикнуть против правительства
это многое и говорит о таких как макс
уехали гастарбайтерами и тишину словили
а нам тут советы раздают как надо жить
пусть у себя с нацистами в правительстве разберутся, пример хоть покажут а мы посмотрим
нет
не хотят))
боязно им чето
зато как кричать-крым наш! можем повторить! росся вперед! путин молодец это они могут))) хотя вру и этого уже не могут....мало ли из страны выгонят)
вот и вся гордость и храбрость
maxsaf:
У людей начинают глаза открываться. Зачем я им буду мешать - сами все увидят
У людей начинают глаза открываться. Зачем я им буду мешать - сами все увидят
бла бла бла бла
короче голову в песок ты зарыл?
понятно
испугался в канаде вопросы задавать Цитата:
таноми52:
Или хотя бы организовать одиночный пикет! Нет, он только на нашем форуме может обозначить свои позиции... Где масштаб, размах, Макс?
Или хотя бы организовать одиночный пикет! Нет, он только на нашем форуме может обозначить свои позиции... Где масштаб, размах, Макс?
в том то и дело что он и может только за тыщи км на чужих форумах вопросы поднимать
в своей стране он временщик боящийся пикнуть против правительства
это многое и говорит о таких как макс
уехали гастарбайтерами и тишину словили
а нам тут советы раздают как надо жить
пусть у себя с нацистами в правительстве разберутся, пример хоть покажут а мы посмотрим
нет
не хотят))
боязно им чето
зато как кричать-крым наш! можем повторить! росся вперед! путин молодец это они могут))) хотя вру и этого уже не могут....мало ли из страны выгонят)
вот и вся гордость и храбрость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14058
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.09.23 - 11:04
Цитата:
таджики в россии тоже большую часть жизни там живут
потом в таджикистан возвращаются заработав деньги
их мнение в россии комуто укакалось?)))
Цитата:
гражданство канады получил в отпуске?
maxsaf:
период это бОльшую часть жизни, если чё
период это бОльшую часть жизни, если чё
таджики в россии тоже большую часть жизни там живут
потом в таджикистан возвращаются заработав деньги
их мнение в россии комуто укакалось?)))
Цитата:
maxsaf:
Самое непосредственное, просто в отпуск уехал ненадолго, как Елбасы
Самое непосредственное, просто в отпуск уехал ненадолго, как Елбасы
гражданство канады получил в отпуске?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.09.23 - 11:20
Цитата:
Канаде советы давать - только портить, страна и так по всем показателям в топ10. Другое дело КЗ - хоть сколько можно советов давать - хуже все равно не станет а если станет лучше, мало ли - ну значит не зря старались, помогали
abaika95:
уехали гастарбайтерами и тишину словили а нам тут советы раздают как надо жить
уехали гастарбайтерами и тишину словили а нам тут советы раздают как надо жить
Канаде советы давать - только портить, страна и так по всем показателям в топ10. Другое дело КЗ - хоть сколько можно советов давать - хуже все равно не станет а если станет лучше, мало ли - ну значит не зря старались, помогали
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.09.23 - 11:22
Цитата:
Ну вот и я, денег заработаю и вернусь, с советами и идеями я как болашаковец, только плачу сам за себя вы мне пока должность приготовьте, буду новые технологии внедрять
abaika95:
таджики в россии тоже большую часть жизни там живут потом в таджикистан возвращаются заработав деньги их мнение в россии комуто укакалось?)))
таджики в россии тоже большую часть жизни там живут потом в таджикистан возвращаются заработав деньги их мнение в россии комуто укакалось?)))
Ну вот и я, денег заработаю и вернусь, с советами и идеями я как болашаковец, только плачу сам за себя вы мне пока должность приготовьте, буду новые технологии внедрять
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13191
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.09.23 - 11:38
А мне понравилось как кумира наших русофобчиков господина Зеленского подставили в Канаде. Любо смотреть .
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 31357
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.09.23 - 11:50
У иностранцев одни и те же разговоры, что десять лет назад, что сейчас, в другой интер как ее там, притации, сводящиеся к одному, мы ненавидим вас, вы нас не любите, наши Родины первые в мире и тд и тому подобные понты..
Любой разговор, сводится к этому, к их ненависти к нам..
Любой разговор, сводится к этому, к их ненависти к нам..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.09.23 - 11:53
Цитата:
Ты бульон помешал? Пора беш в воду кидать
111:
Любой разговор, сводится к этому, к их ненависти к нам..
Любой разговор, сводится к этому, к их ненависти к нам..
Ты бульон помешал? Пора беш в воду кидать
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 31357
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.09.23 - 11:54
Сколько там Путин захотел воевать, два года минимум?
Озвучили вчера или сегодня..
Ох сколько ватники грязи тут будут выливать все эти года..
А ведь было Киев за ТРИ дня..
В год у них 300 тысяч погибло, через два это будет под миллион..
Ради чего интересно, русские гибнут..
Озвучили вчера или сегодня..
Ох сколько ватники грязи тут будут выливать все эти года..
А ведь было Киев за ТРИ дня..
В год у них 300 тысяч погибло, через два это будет под миллион..
Ради чего интересно, русские гибнут..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.09.23 - 11:54
Цитата:
Vit:
А мне понравилось как кумира наших русофобчиков господина Зеленского подставили в Канаде. Любо смотреть .
А мне понравилось как кумира наших русофобчиков господина Зеленского подставили в Канаде. Любо смотреть .
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