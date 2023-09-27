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Нет не верю, да голод был, много чего было, но так это по всей территории бывшего СССР было. Геноцидом в стране точно не занимались.

Цитата:хозяйственная халатность таких масштабов вполне себе геноцид собственного народакогда советское правительство зная о бедственном положении дел в украине, поволжье (татары, мордва, черемисы пострадали больше всех) и казахстане с тем что не хватает зерна стране а в казахстане еще и скот отобрали у людей которые всю жизнь только на скотине и выживали, продает реквизированное зерно на запад это как назвать если не геноцидом?американскую и западную помощь принимать нельзя сами мол справимсяголодающих у нас нет ну кроме поволжья и то потому-что западные журналисты уже расписали в газетаха вкупе после голода и миллионов смертей, очищенные территории начали заселять иным народом-в казахстане к примеру увеличив долю не коренных чуть ли не в два раза что получился перекос, местное казахское население в своей же республике стало меньшинством то вопрос о геноциде возникает сам собойирландцы к примеру считают картофельный голод 1847 года геноцидом своего народакогда британцы не прислали помощь а еще хуже обложили фермеров еще большим налогомтак и у насхозяйственная некомплектность вкупе с террором дает умышленный геноцид СВОЕГО НАРОДАпросто надо разделять терминологиюгеноцид евреев,геев, свидетелей иеговы и цыган сжигаемых целенаправленно в печах дабы их больше не было на землегеноцид армян когда турки их вырезали дабы очистить территорию восточной анатолии от армянгеноцид индейцев северной америки дабы очистить территорию от нихи геноцид советского народа просто потому что безалаберные большевики плевали на собственный народчто в этом списке более преступно?