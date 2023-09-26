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Казахстанские врачи не стремятся работать в сёлах. В правительстве думают, какие новые стимулы для них ввести
Казахстанские врачи не стремятся работать в сёлах. В правительстве думают, какие новые стимулы для них ввести
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47628
Казахстанские врачи не стремятся работать в сёлах. В правительстве думают, какие новые стимулы для них ввести
Отправлено: 26.09.23 - 15:35
Дефицит медиков наблюдается в Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Западно-Казахстанской областях. В Казахстане разработают новые методы стимулирования, чтобы выпускники медвузов и опытные врачи приезжали работать в сёлах.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3130
Казахстанские врачи не стремятся работать в сёлах. В правительстве думают, какие новые стимулы для них ввести
Отправлено: 26.09.23 - 15:35
Может для начала в этих селах стоит сделать нормальные дороги, провести в них водопроводы, газифицировать. Связь и интернет чтобы были номальные. Глядишь, тогда люди и потянутся...
[Исправлено: юля елиссева, 26.09.2023 - 15:35]
[Исправлено: юля елиссева, 26.09.2023 - 15:35]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13189
Re: Казахстанские врачи не стремятся работать в сёлах. В...
Отправлено: 26.09.23 - 16:28
Помните кинофильм, Иван Бровкин на целине?) А ведь люди, врачи, учителя, механизаторы со всего союза ехали в голые степи. Строили дома, школы, клубы. Эх.. Золотые времена . Совхозы потом называли именем Ленина . Странным образом в новом Казахстане им нашли новые исторические названия))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3228
Казахстанские врачи не стремятся работать в сёлах. В правительстве думают, какие новые стимулы для них ввести
Отправлено: 26.09.23 - 17:16
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2949
Re: Казахстанские врачи не стремятся работать в сёлах. В...
Отправлено: 26.09.23 - 18:06
Не знаю что и сказать. Скорее всего после нашего поколения , ну и может ещё чуть чуть в деревнях, аулах, как угодно называйте не останется вообще никого. Видимо веление времени. У меня ещё на памяти как на уборку урожая съезжался весь Союз, специально "партизанов" призывали. А сейчас нет такого, такого количества работников не нужно. Скорее всего будут как Акрос ездить на поля как на работу из города, сейчас это доступно хозяевам, как Акрос, дальше пойдёт вниз. Ну и в самом деле в городе жить удобнее, останутся только любители пейзана, какие нибудь этно деревни
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2949
Re: Казахстанские врачи не стремятся работать в сёлах. В...
Отправлено: 26.09.23 - 18:11
С пейзаном я наверное переборщил, это жизнь такая идиллическая на природе.Хотя наверное не стоит недооценивать участников форума, я сам был в недоумении от инфлюэнсера пока не догадался погуглить. Я был в полной уверенности, что слово происходит от инфлюенции. Век живи, век учись
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 127
Re: Казахстанские врачи не стремятся работать в сёлах. В...
Отправлено: 26.09.23 - 23:59
Никто в село не поедет, ушло время, село в нынешней ситуации это райцентр, остальные села (крупные) по инерции ещё протянут, но рано или поздно также исчезнут, прошлого не вернуть, можно обижаться и спорить сколько угодно, это факт, от райцентров ничего толком не осталось, яркий пример с.Камышное ныне Камысты, кто жил в Камыстинском районе до начала 2000-х может сделать однозначный вывод - это полная деградация, что говорить о сёлах и центральных усадьбах бывших совхозов там руины и максимум, очень редко, какое-то недоразумение именуемое Парком в центре, в ряде сел области строят врачебные амбулатории - пустая трата денег, врач в эти села не поедет, максимум медсестра или фельдшер, дело даже не в зарплате, тут нечто большее, принципиальные, системные противоречия, молодой человек или девушка окончивший серьёзный ВУЗ, обладающий незаурядным интеллектом и образованием не поедет гробиться в убитое село, да и не в убитое тоже, оно часто самим жителям не нужно это село, дети самых простых селян и то стремятся в города, давайте не будем обманывать друг друга
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 522
Re: Казахстанские врачи не стремятся работать в сёлах. В...
Отправлено: 27.09.23 - 00:18
.....при коммуняках мед. работникам были опредилённые льготы насколько я знаю жильё, электричество льготное.Живущие на селе должны получать мед.помощь не вымирать таки людям.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6336
Re: Казахстанские врачи не стремятся работать в сёлах. В...
Отправлено: 27.09.23 - 05:21
Для кого туда ехать, сел-то нормальных не стало, или одни развалюхи где жители все сдали на металл,или крепкие зажиточные хозяйства, но их по пальцам одной руки посчитать по всей стране. Люди держали бы скот по старинке, но сено нынче тюк стоит 800т, отходы по 60 ТГ/кг. А закупочная на мясо и молоко просто издевательство, посредник и то больше заработает чем крестьянин. Так что этот пунк в обещаниях правительства можно не обращать внимания.
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