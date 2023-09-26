Re: Казахстанские врачи не стремятся работать в сёлах. В...

Отправлено: - 23:59

Никто в село не поедет, ушло время, село в нынешней ситуации это райцентр, остальные села (крупные) по инерции ещё протянут, но рано или поздно также исчезнут, прошлого не вернуть, можно обижаться и спорить сколько угодно, это факт, от райцентров ничего толком не осталось, яркий пример с.Камышное ныне Камысты, кто жил в Камыстинском районе до начала 2000-х может сделать однозначный вывод - это полная деградация, что говорить о сёлах и центральных усадьбах бывших совхозов там руины и максимум, очень редко, какое-то недоразумение именуемое Парком в центре, в ряде сел области строят врачебные амбулатории - пустая трата денег, врач в эти села не поедет, максимум медсестра или фельдшер, дело даже не в зарплате, тут нечто большее, принципиальные, системные противоречия, молодой человек или девушка окончивший серьёзный ВУЗ, обладающий незаурядным интеллектом и образованием не поедет гробиться в убитое село, да и не в убитое тоже, оно часто самим жителям не нужно это село, дети самых простых селян и то стремятся в города, давайте не будем обманывать друг друга