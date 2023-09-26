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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2407
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.09.23 - 23:16
#10051
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Цитата:
111:
То есть ты не веришь

Нет не верю, да голод был, много чего было, но так это по всей территории бывшего СССР было. Геноцидом в стране точно не занимались. Тем более 7-мь миллионов. Ещё раз от куда цифры, факты будут или нет. больше мне от тебя ничего не нужно. Иди с миром, если нет фактов. Что это было 7-мь миллионов, и что если это было геноцидом.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31355
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.09.23 - 23:19
#10052
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Цитата:
Эл-починно:
Нет не верю, да

Ну на нет и суда нет..
Ты просто ненавидишь казахский народ и презрительно ничему не веришь.
Всё.
Пока
Зарядка на исходе.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19573
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.09.23 - 23:19
#10053
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Цитата:
Эл-починно:

Спросите лучше 111го, кому аплодировал стоя Зеленский в парламенте Канады))
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2407
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.09.23 - 23:19
#10054
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Цитата:
maxsaf:
Бесполезно.

Вот это то самое и обидно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31355
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.09.23 - 23:20
#10055
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Хотя..
Мог бы своих дедов имена сказать, но нет.
Нам стыдно за то..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19573
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.09.23 - 23:21
#10056
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Цитата:
abaika95:
против парламентариев и премьер министра канады?

Кому аплодировал стоя Зеленский в парламенте Канады?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31355
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.09.23 - 23:23
#10057
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Цитата:
maxsaf:
Спросите лучше 111го, кому

Хочешь вступить в дискуссию, или подогреваешь закончившийся спор?
Типа травля?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2407
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.09.23 - 23:23
#10058
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Цитата:
111:
Ты просто ненавидишь казахский народ и презрительно н

Я тогда напишу, ты просто дурак, если всему веришь, но это твои проблемы - не мои. И пусть меня завтра стерут, я не против. С идиотами общаться невозможно. Ты так ни одной фразы или предложения привести не смог, где я ненавижу или презираю казахский народ. Восхищаться я им не восхищаюсь, но мы в друзьях и в хороших отношениях. Есть и другие казахи кроме тебя.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31355
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.09.23 - 23:24
#10059
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Ну собак пока не вижу, кто спросит..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31355
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.09.23 - 23:25
#10060
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Цитата:
Эл-починно:
И пусть меня завтра стерут

Жля тебя это в жизни важно?
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2947
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.09.23 - 23:26
#10061
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Цитата:
maxsaf:
Что такое суверенитет и зачем он нужен?

Что такое суверенитет своими словами? "); display: inline-block; height: 24px; width: 24px; transform: rotateZ(-180deg);">Суверените́т (через нем. Souveränität от фр. souveraineté — верховная власть, верховенство, господство), suprema potestas — независимость государства во внешних делах и верховенство государственной власти во внутренних делах.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31355
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.09.23 - 23:26
#10062
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2процента
Пока
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2407
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.09.23 - 23:26
#10063
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Да и про 7-мь миллионов сказать походу нечего, а вместо того чтобы просто признать, что сам придумал, решил всё в другое русло на совесть других свести, без зазрения совести. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19573
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.09.23 - 23:27
#10064
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Цитата:
Эл-починно:
Я тогда напишу

Эх, зря. Он просто спровоцировал именно на такую реакцию, это его тактика. Ему без разницы, какие доводы у вас. Есть цель, он ее достиг.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2407
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.09.23 - 23:27
#10065
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Исправлено

[Исправлено: Эл-починно, 26.09.2023 - 23:35]
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