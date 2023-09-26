Отправлено: - 23:16

111:

То есть ты не веришь

Цитата:Нет не верю, да голод был, много чего было, но так это по всей территории бывшего СССР было. Геноцидом в стране точно не занимались. Тем более 7-мь миллионов. Ещё раз от куда цифры, факты будут или нет. больше мне от тебя ничего не нужно. Иди с миром, если нет фактов. Что это было 7-мь миллионов, и что если это было геноцидом.