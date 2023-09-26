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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.09.23 - 23:16
Цитата:
Нет не верю, да голод был, много чего было, но так это по всей территории бывшего СССР было. Геноцидом в стране точно не занимались. Тем более 7-мь миллионов. Ещё раз от куда цифры, факты будут или нет. больше мне от тебя ничего не нужно. Иди с миром, если нет фактов. Что это было 7-мь миллионов, и что если это было геноцидом.
111:
То есть ты не веришь
То есть ты не веришь
Нет не верю, да голод был, много чего было, но так это по всей территории бывшего СССР было. Геноцидом в стране точно не занимались. Тем более 7-мь миллионов. Ещё раз от куда цифры, факты будут или нет. больше мне от тебя ничего не нужно. Иди с миром, если нет фактов. Что это было 7-мь миллионов, и что если это было геноцидом.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.09.23 - 23:19
Цитата:
Ну на нет и суда нет..
Ты просто ненавидишь казахский народ и презрительно ничему не веришь.
Всё.
Пока
Зарядка на исходе.
Эл-починно:
Нет не верю, да
Нет не верю, да
Ну на нет и суда нет..
Ты просто ненавидишь казахский народ и презрительно ничему не веришь.
Всё.
Пока
Зарядка на исходе.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.09.23 - 23:19
Цитата:
Спросите лучше 111го, кому аплодировал стоя Зеленский в парламенте Канады))
Эл-починно:
Спросите лучше 111го, кому аплодировал стоя Зеленский в парламенте Канады))
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.09.23 - 23:19
Цитата:
Вот это то самое и обидно.
maxsaf:
Бесполезно.
Бесполезно.
Вот это то самое и обидно.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.09.23 - 23:20
Хотя..
Мог бы своих дедов имена сказать, но нет.
Нам стыдно за то..
Мог бы своих дедов имена сказать, но нет.
Нам стыдно за то..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.09.23 - 23:21
Цитата:
Кому аплодировал стоя Зеленский в парламенте Канады?
abaika95:
против парламентариев и премьер министра канады?
против парламентариев и премьер министра канады?
Кому аплодировал стоя Зеленский в парламенте Канады?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.09.23 - 23:23
Цитата:
Хочешь вступить в дискуссию, или подогреваешь закончившийся спор?
Типа травля?
maxsaf:
Спросите лучше 111го, кому
Спросите лучше 111го, кому
Хочешь вступить в дискуссию, или подогреваешь закончившийся спор?
Типа травля?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.09.23 - 23:23
Цитата:
Я тогда напишу, ты просто дурак, если всему веришь, но это твои проблемы - не мои. И пусть меня завтра стерут, я не против. С идиотами общаться невозможно. Ты так ни одной фразы или предложения привести не смог, где я ненавижу или презираю казахский народ. Восхищаться я им не восхищаюсь, но мы в друзьях и в хороших отношениях. Есть и другие казахи кроме тебя.
111:
Ты просто ненавидишь казахский народ и презрительно н
Ты просто ненавидишь казахский народ и презрительно н
Я тогда напишу, ты просто дурак, если всему веришь, но это твои проблемы - не мои. И пусть меня завтра стерут, я не против. С идиотами общаться невозможно. Ты так ни одной фразы или предложения привести не смог, где я ненавижу или презираю казахский народ. Восхищаться я им не восхищаюсь, но мы в друзьях и в хороших отношениях. Есть и другие казахи кроме тебя.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.09.23 - 23:24
Ну собак пока не вижу, кто спросит..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.09.23 - 23:25
Цитата:
Жля тебя это в жизни важно?
Эл-починно:
И пусть меня завтра стерут
И пусть меня завтра стерут
Жля тебя это в жизни важно?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2947
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.09.23 - 23:26
Цитата:
Что такое суверенитет своими словами? "); display: inline-block; height: 24px; width: 24px; transform: rotateZ(-180deg);">Суверените́т (через нем. Souveränität от фр. souveraineté — верховная власть, верховенство, господство), suprema potestas — независимость государства во внешних делах и верховенство государственной власти во внутренних делах.
maxsaf:
Что такое суверенитет и зачем он нужен?
Что такое суверенитет и зачем он нужен?
Что такое суверенитет своими словами? "); display: inline-block; height: 24px; width: 24px; transform: rotateZ(-180deg);">Суверените́т (через нем. Souveränität от фр. souveraineté — верховная власть, верховенство, господство), suprema potestas — независимость государства во внешних делах и верховенство государственной власти во внутренних делах.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.09.23 - 23:26
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.09.23 - 23:26
Да и про 7-мь миллионов сказать походу нечего, а вместо того чтобы просто признать, что сам придумал, решил всё в другое русло на совесть других свести, без зазрения совести.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.09.23 - 23:27
Цитата:
Эх, зря. Он просто спровоцировал именно на такую реакцию, это его тактика. Ему без разницы, какие доводы у вас. Есть цель, он ее достиг.
Эл-починно:
Я тогда напишу
Я тогда напишу
Эх, зря. Он просто спровоцировал именно на такую реакцию, это его тактика. Ему без разницы, какие доводы у вас. Есть цель, он ее достиг.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.09.23 - 23:27
Исправлено
[Исправлено: Эл-починно, 26.09.2023 - 23:35]
[Исправлено: Эл-починно, 26.09.2023 - 23:35]
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