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≡ Статус русского языка в Казахстане
 
 
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Куратор темы: maxsaf
Голосование: Каким должен быть статус русского языка в КЗ? 
Закончилось 06.09.2023 - 23:52:55
» Второй государственный
60 %		 60.58 % (63)
» Межнационального общения
12 %		 12.50 % (13)
» Без статуса
11 %		 11.54 % (12)
» Запретить
15 %		 15.38 % (16)
Всего проголосовало: 104

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19539
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 14.09.23 - 10:29
#136
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В Министерстве культуры и информации ответили, почему детям нечего смотреть в кинотеатрах страны на казахском языке, передает корреспондент Tengrinews.kz. Казахстанцы возмутились, что в кинотеатрах страны нет контента на казахском языке для детей. Кассовые мультфильмы в редких случаях можно посмотреть на государственном языке. И даже отечественные работы в широкий кинопрокат не берут. Корреспондент Tengrinews.kz решила выяснить, правда ли, что на сегодняшний день в прокате совсем нет мультфильмов и детских фильмов на казахском языке.

Бла бла бла...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19539
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 26.09.23 - 11:41
#137
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Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство науки и высшего образования РК подготовило проект постановления о проекте указа президента РК "О подписании Договора об учреждении Международной организации по русскому языку". Документ опубликован на портале "Открытые НПА". Проект будет внесен на рассмотрение президента РК. Документ разработан в целях реализации решения Совета глав государств Содружества Независимых Государств от 14 октября 2022 года. Напомним, предложение о создании в содружестве международной структуры по поддержке и продвижению русского языка озвучил президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в декабре 2021 года на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

[Исправлено: maxsaf, 26.09.2023 - 11:43]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19539
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 26.09.23 - 11:46
#138
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Цитата:
О проекте Указа Президента Республики Казахстан «О подписании Договора об учреждении Международной организации по русскому языку»Краткое содержание:Статус: АрхивВерсия проекта:
Версия 1 Тип НПА: Постановление
Дата создания: 25/09/2023 00:00:00
Публичное обсуждение до: 26/09/2023
Дата запуска онлайн-обсуждения: 26/09/2023 09:35:00
Дата окончания онлайн-обсуждения: 26/09/2023 10:35:00



Ха-ха-ха, час дали на раздумье :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14047
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 26.09.23 - 15:31
#139
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Цитата:
maxsaf:
О подписании Договора об учреждении Международной организации по русскому языку". Документ опубликован на портале "Открытые НПА". Проект будет внесен на рассмотрение президента РК. Документ разработан в целях реализации решения Совета глав государств Содружества Независимых Государств от 14 октября 2022 года. Напомним, предложение о создании в содружестве международной структуры по поддержке и продвижению русского языка озвучил президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в декабре 2021 года на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

аааа ну все
кердык значит русскому языку в Казахстане приходит окончательный)))
куда залезает россия своей неуклюжей медвежьей лапой там значит ничего путного не выйдет а даже хуже станет теперь у нас с русским языком))
до этого если соблюдался баланс-никто русский язык не трогал но и не шибко продвигал, есть и есть, то с его настырным продвижением из москвы логично возникнет антидвижение по еще более его уменьшению во всех сферах жизни республики)
и самое интересное такие настроения не из за американских козней возникают
просто россия своим неуемным поведением так уже всем насточартела что возникает в обществе отторжение
двуязычные казахи активно переходят на пользование только гос языком
не знаешь казахский? ну твои проблемы
любое российское или пророссийское мнение сразу в штыки
камызяков долой
мухоряпов неловко высказался-долой
федеральный канал хотел что то об истории казахстана снять? нее ребят лучше не приезжайте, интервью никто не даст
так посмотришь всего то ничего 2 года прошло а как общество резко политизировалось и ощетинилось)
а с больших трибун дааа
вроде как токаев за русский язык)))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19539
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 26.09.23 - 20:12
#140
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Цитата:
abaika95:
насточартела что возникает в обществе отторжение двуязычные казахи активно переходят на пользование только гос языком не знаешь казахский? ну твои проблемы

Пока номерной ИПэшник блогер-инфлюенсер на курсы казахского не запишется - не поверю
;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19539
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 26.09.23 - 20:17
#141
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Цитата:
abaika95:
вроде как токаев за русский язык)))

Респект ему за это :-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2939
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 26.09.23 - 20:27
#142
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А Вы покажите мне казаха, который здесь на форуме выступает против русского языка. С нашей стороны( хотя я против противостояния) посыл что нужно учить два языка. с Вашей стороны мы только за русский язык. Поэтому для меня очень ценна реакция Мишани, который признает, что казахи тоже чего то стоят в стране , которая называется Казахстан
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19539
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 26.09.23 - 20:44
#143
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Цитата:
saba:
А Вы покажите мне казаха, который здесь на форуме выступает против русского языка.

Этот опрос не за лишение казахского статуса гос. языка.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19539
Статус русского языка в Казахстане
Отправлено: 26.09.23 - 20:48
#144
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Цитата:
saba:
с Вашей стороны мы только за русский язык.

Не перекручиваете. Я за два государственных языка. Кто какой язык выберет - тот такой и выучит. Кто хочет выучить оба - выучит оба. Как в Канаде. Здесь меня никто не напрягает учить французский. Но если бы я знал только французский - меня бы не заставляли учить английский. Я сам выбираю, один учить или два.
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