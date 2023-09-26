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≡ Рядовой Нацгвардии из Костаная стал победителем на республиканском конкурсе государственного языка
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47627
Рядовой Нацгвардии из Костаная стал победителем на республиканском конкурсе государственного языка
Отправлено: 26.09.23 - 18:14
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На территории воинской части 5571с 26-28 сентября в Алматы прошел ІІІ-этап смотр-конкурса "Мемлекеттік тіл - менің тілім" среди военнослужащих некоренной национальностей Национальной гвардии РК.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1140
Re: Рядовой Нацгвардии из Костаная стал победителем на...
Отправлено: 26.09.23 - 18:14
#1
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как-то режет глаз "некоренной" национальности
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4397
Re: Рядовой Нацгвардии из Костаная стал победителем на...
Отправлено: 26.09.23 - 18:38
#2
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Цитата:
electro:
как-то режет глаз "некоренной" национальности

Нормально, по-моему. "Нетитульной национальности" или "национальное меньшинство", конечно, отражало бы суть, но звучало бы еще хуже.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1140
Рядовой Нацгвардии из Костаная стал победителем на республиканском конкурсе государственного языка
Отправлено: 26.09.23 - 18:58
#3
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Цитата:
bgb:

а просто написать "не казахской"?
что в этом случае не так?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13189
Рядовой Нацгвардии из Костаная стал победителем на республиканском конкурсе государственного языка
Отправлено: 26.09.23 - 19:07
#4
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Молодца! Эх кто бы меня научил? На работе половина наших казахов тоже не знают . Друг мой Марик тоже не знает)
. Остаётся онлайн курсы

[Исправлено: Vit, 26.09.2023 - 18:07]

[Исправлено: Vit, 26.09.2023 - 18:08]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2376
Рядовой Нацгвардии из Костаная стал победителем на республиканском конкурсе государственного языка
Отправлено: 26.09.23 - 19:49
#5
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Не буду придираться к орфографии, сам не безупречен. Хотя НГ могли бы откорректировать, как мне кажется.
У меня другой вопрос - //На территории воинской части 5571с 26-28 сентября в Алматы прошел ІІІ-этап смотр-конкурса//
Конкурс прошёл или нет? Как он мог пройти, если он до 28-го Сентября? И будет ли конкурс на звание лучшего среди казахов и почему они не принимали участие в общем зачёте, среди казахстанцев?

[Исправлено: Эл-починно, 26.09.2023 - 19:53]
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3228
Рядовой Нацгвардии из Костаная стал победителем на республиканском конкурсе государственного языка
Отправлено: 26.09.23 - 19:50
#6
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Цитата:
Vit:
Остаётся онлайн курсы


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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2376
Рядовой Нацгвардии из Костаная стал победителем на республиканском конкурсе государственного языка
Отправлено: 26.09.23 - 19:57
#7
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Цитата:
Vit:
. Остаётся онлайн курсы

Виталя онлайн можно только на психолога учиться, с языками не прокатит. :lol:
ПС - тут была реклама на НГ, можешь найти. ;-)

[Исправлено: Эл-починно, 26.09.2023 - 20:01]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19539
Рядовой Нацгвардии из Костаная стал победителем на республиканском конкурсе государственного языка
Отправлено: 26.09.23 - 20:07
#8
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Цитата:
Эл-починно:
И будет ли конкурс на звание лучшего среди казахов и почему они не принимали участие в общем зачёте, среди казахстанцев?

Ну подразумевается, что казахи все поголовно в совершенстве владеют казахским ;-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2376
Рядовой Нацгвардии из Костаная стал победителем на республиканском конкурсе государственного языка
Отправлено: 26.09.23 - 20:11
#9
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Для выявления лучших участие должны принимать все. :lol:


[Исправлено: Эл-починно, 26.09.2023 - 20:18]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19539
Рядовой Нацгвардии из Костаная стал победителем на республиканском конкурсе государственного языка
Отправлено: 26.09.23 - 20:19
#10
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Цитата:
Эл-починно:
Не, нут так же тоже не льзя подразумевать. Я например немецкий тоже лучше многих немцев знаю, особенно которые ни писать, ни читать не умеют. Но если и проводить конкурс, то поголовный.

Предлагаю конкурс среди блогеров-инфлюенсеров провести :lol: и среди ипэшников ))
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2939
Re: Рядовой Нацгвардии из Костаная стал победителем на...
Отправлено: 26.09.23 - 20:34
#11
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Цитата:
Vit:
Эх кто бы меня научил?

Я прочитал, не знаю насколько правда самый лучший курс в Казахстане у гражданина России, я читал его интервью, так он ругает казахов за плохое распространение казахского языкаэ
Про язык, я не знаю, наверное Акрос лучше меня знает, когда я слышу язык по телевидению, я почти ничего не понимаю, разговорный я в теме
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2939
Re: Рядовой Нацгвардии из Костаная стал победителем на...
Отправлено: 26.09.23 - 20:40
#12
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Цитата:
saba:
по телевидению,

Нет потом я понимаю, переведя с казахского на русский, а потом переведя на русский, но ступор присутствует, плюс для Максафа я всё таки думаю по русски, хотя обыденный казахский понимаю, без этих мучительных переводов в голове
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