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Рядовой Нацгвардии из Костаная стал победителем на республиканском конкурсе государственного языка
Рядовой Нацгвардии из Костаная стал победителем на республиканском конкурсе государственного языка
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47627
Рядовой Нацгвардии из Костаная стал победителем на республиканском конкурсе государственного языка
Отправлено: 26.09.23 - 18:14
На территории воинской части 5571с 26-28 сентября в Алматы прошел ІІІ-этап смотр-конкурса "Мемлекеттік тіл - менің тілім" среди военнослужащих некоренной национальностей Национальной гвардии РК.
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Re: Рядовой Нацгвардии из Костаная стал победителем на...
Отправлено: 26.09.23 - 18:14
как-то режет глаз "некоренной" национальности
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4397
Re: Рядовой Нацгвардии из Костаная стал победителем на...
Отправлено: 26.09.23 - 18:38
Цитата:
Нормально, по-моему. "Нетитульной национальности" или "национальное меньшинство", конечно, отражало бы суть, но звучало бы еще хуже.
electro:
как-то режет глаз "некоренной" национальности
как-то режет глаз "некоренной" национальности
Нормально, по-моему. "Нетитульной национальности" или "национальное меньшинство", конечно, отражало бы суть, но звучало бы еще хуже.
Рядовой Нацгвардии из Костаная стал победителем на республиканском конкурсе государственного языка
Отправлено: 26.09.23 - 18:58
Цитата:
а просто написать "не казахской"?
что в этом случае не так?
bgb:
а просто написать "не казахской"?
что в этом случае не так?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13189
Рядовой Нацгвардии из Костаная стал победителем на республиканском конкурсе государственного языка
Отправлено: 26.09.23 - 19:07
Молодца! Эх кто бы меня научил? На работе половина наших казахов тоже не знают . Друг мой Марик тоже не знает)
. Остаётся онлайн курсы
[Исправлено: Vit, 26.09.2023 - 18:07]
[Исправлено: Vit, 26.09.2023 - 18:08]
. Остаётся онлайн курсы
[Исправлено: Vit, 26.09.2023 - 18:07]
[Исправлено: Vit, 26.09.2023 - 18:08]
Рядовой Нацгвардии из Костаная стал победителем на республиканском конкурсе государственного языка
Отправлено: 26.09.23 - 19:49
Не буду придираться к орфографии, сам не безупречен. Хотя НГ могли бы откорректировать, как мне кажется.
У меня другой вопрос - //На территории воинской части 5571с 26-28 сентября в Алматы прошел ІІІ-этап смотр-конкурса//
Конкурс прошёл или нет? Как он мог пройти, если он до 28-го Сентября? И будет ли конкурс на звание лучшего среди казахов и почему они не принимали участие в общем зачёте, среди казахстанцев?
[Исправлено: Эл-починно, 26.09.2023 - 19:53]
У меня другой вопрос - //На территории воинской части 5571с 26-28 сентября в Алматы прошел ІІІ-этап смотр-конкурса//
Конкурс прошёл или нет? Как он мог пройти, если он до 28-го Сентября? И будет ли конкурс на звание лучшего среди казахов и почему они не принимали участие в общем зачёте, среди казахстанцев?
[Исправлено: Эл-починно, 26.09.2023 - 19:53]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3228
Рядовой Нацгвардии из Костаная стал победителем на республиканском конкурсе государственного языка
Отправлено: 26.09.23 - 19:50
Рядовой Нацгвардии из Костаная стал победителем на республиканском конкурсе государственного языка
Отправлено: 26.09.23 - 19:57
Цитата:
Виталя онлайн можно только на психолога учиться, с языками не прокатит.
ПС - тут была реклама на НГ, можешь найти.
[Исправлено: Эл-починно, 26.09.2023 - 20:01]
Vit:
. Остаётся онлайн курсы
. Остаётся онлайн курсы
Виталя онлайн можно только на психолога учиться, с языками не прокатит.
ПС - тут была реклама на НГ, можешь найти.
[Исправлено: Эл-починно, 26.09.2023 - 20:01]
Рядовой Нацгвардии из Костаная стал победителем на республиканском конкурсе государственного языка
Отправлено: 26.09.23 - 20:07
Цитата:
Ну подразумевается, что казахи все поголовно в совершенстве владеют казахским
Эл-починно:
И будет ли конкурс на звание лучшего среди казахов и почему они не принимали участие в общем зачёте, среди казахстанцев?
И будет ли конкурс на звание лучшего среди казахов и почему они не принимали участие в общем зачёте, среди казахстанцев?
Ну подразумевается, что казахи все поголовно в совершенстве владеют казахским
Рядовой Нацгвардии из Костаная стал победителем на республиканском конкурсе государственного языка
Отправлено: 26.09.23 - 20:11
Для выявления лучших участие должны принимать все.
[Исправлено: Эл-починно, 26.09.2023 - 20:18]
[Исправлено: Эл-починно, 26.09.2023 - 20:18]
Рядовой Нацгвардии из Костаная стал победителем на республиканском конкурсе государственного языка
Отправлено: 26.09.23 - 20:19
Цитата:
Предлагаю конкурс среди блогеров-инфлюенсеров провести и среди ипэшников ))
Эл-починно:
Не, нут так же тоже не льзя подразумевать. Я например немецкий тоже лучше многих немцев знаю, особенно которые ни писать, ни читать не умеют. Но если и проводить конкурс, то поголовный.
Не, нут так же тоже не льзя подразумевать. Я например немецкий тоже лучше многих немцев знаю, особенно которые ни писать, ни читать не умеют. Но если и проводить конкурс, то поголовный.
Предлагаю конкурс среди блогеров-инфлюенсеров провести и среди ипэшников ))
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2939
Re: Рядовой Нацгвардии из Костаная стал победителем на...
Отправлено: 26.09.23 - 20:34
Цитата:
Я прочитал, не знаю насколько правда самый лучший курс в Казахстане у гражданина России, я читал его интервью, так он ругает казахов за плохое распространение казахского языкаэ
Про язык, я не знаю, наверное Акрос лучше меня знает, когда я слышу язык по телевидению, я почти ничего не понимаю, разговорный я в теме
Vit:
Эх кто бы меня научил?
Эх кто бы меня научил?
Я прочитал, не знаю насколько правда самый лучший курс в Казахстане у гражданина России, я читал его интервью, так он ругает казахов за плохое распространение казахского языкаэ
Про язык, я не знаю, наверное Акрос лучше меня знает, когда я слышу язык по телевидению, я почти ничего не понимаю, разговорный я в теме
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2939
Re: Рядовой Нацгвардии из Костаная стал победителем на...
Отправлено: 26.09.23 - 20:40
Цитата:
Нет потом я понимаю, переведя с казахского на русский, а потом переведя на русский, но ступор присутствует, плюс для Максафа я всё таки думаю по русски, хотя обыденный казахский понимаю, без этих мучительных переводов в голове
saba:
по телевидению,
по телевидению,
Нет потом я понимаю, переведя с казахского на русский, а потом переведя на русский, но ступор присутствует, плюс для Максафа я всё таки думаю по русски, хотя обыденный казахский понимаю, без этих мучительных переводов в голове
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