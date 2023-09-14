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maxsaf:

О подписании Договора об учреждении Международной организации по русскому языку". Документ опубликован на портале "Открытые НПА". Проект будет внесен на рассмотрение президента РК. Документ разработан в целях реализации решения Совета глав государств Содружества Независимых Государств от 14 октября 2022 года. Напомним, предложение о создании в содружестве международной структуры по поддержке и продвижению русского языка озвучил президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в декабре 2021 года на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Цитата:аааа ну всекердык значит русскому языку в Казахстане приходит окончательный)))куда залезает россия своей неуклюжей медвежьей лапой там значит ничего путного не выйдет а даже хуже станет теперь у нас с русским языком))до этого если соблюдался баланс-никто русский язык не трогал но и не шибко продвигал, есть и есть, то с его настырным продвижением из москвы логично возникнет антидвижение по еще более его уменьшению во всех сферах жизни республики)и самое интересное такие настроения не из за американских козней возникаютпросто россия своим неуемным поведением так уже всем насточартела что возникает в обществе отторжениедвуязычные казахи активно переходят на пользование только гос языкомне знаешь казахский? ну твои проблемылюбое российское или пророссийское мнение сразу в штыкикамызяков долоймухоряпов неловко высказался-долойфедеральный канал хотел что то об истории казахстана снять? нее ребят лучше не приезжайте, интервью никто не дасттак посмотришь всего то ничего 2 года прошло а как общество резко политизировалось и ощетинилось)а с больших трибун дааавроде как токаев за русский язык)))