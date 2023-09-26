Отправлено: - 20:07

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И будет ли конкурс на звание лучшего среди казахов и почему они не принимали участие в общем зачёте, среди казахстанцев?

Цитата:Ну подразумевается, что казахи все поголовно в совершенстве владеют казахским