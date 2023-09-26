Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Казахстанские врачи не стремятся работать в сёлах. В правительстве думают, какие новые стимулы для них ввести
Казахстанские врачи не стремятся работать в сёлах. В правительстве думают, какие новые стимулы для них ввести
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 56, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 56
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать