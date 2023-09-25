Только тут мне в голову пришло, возможно из за этой своей хитрости и житейской прагматичности Украина и решила присоединиться к западу, а Максаф уехал в Канаду, Максафа я приплёл чисто из вредности, мы же помним из за чего он уехал. Так вот где корни Майдана. в Союзе были очень популярны анекдоты про украинцев (хотел написать хохлов, но как то не толерантненько) мы же должны соблюдать толерантность и помнить что мы вторая страна в мире где запрещено плевать на улице, недавно правда ещё Ярославская область к нам присоединилась. Максаф Вы не хотите там провести опрос в местных пабликах о введении казахского языка вторым государственным в Ярославской области?
Они там все с ума посходили? Котенка за сына? Это как, серьезно или просто так россияне троллят матерей погибших? Молодой Путин в синем костюме. Краснодар опять почему то, плюс почему то нищий Казахстан со своей долбанутой дружбой..
111: Прикольно так, Кадыров и его семья избивают неверных.. И вся Россия, гордится этим..
я конечно все понимаю но этого я не понимаю сначала россия на всех каналах орет о засилии мигрантов с ближнего востока в европе что те навязывают свои порядки и традиции а потом сам глава нового нквд бастрыкин берет и отдает русского парня на растерзание в южный регион россии где того истязают, мучают и бьют и всем пофиг
российские националисты возбудились немного но громко что то заявлять побоялись русский мир это королевство кривых зеркал где якобы за униженных русских донбасса воюют в итоге буряты а в это время русских россии отдают на растерзание кавказцам
хватает причем русских мужиков вон они даже семьи находят пока работают на фермахЦитата:
maxsaf: можно психологов на переподготовку отправить, профессии то смежные
чабан посет баранов психолог баранов выявляет среди людей немного разное)
че там по митингу русскоязычных жителей против парламентариев и премьер министра канады? будет нет? а то мне видно как тебе обидно что твоя страна публично чествует нацистов, завтра до факельных шествий недалеко а ты молчишь как воды набрал, даже евреи канады уже возмутились а русскоязычные молчат у вас же там организованность и землячества есть ну давайте отстаивайте свои права а то дюже позорно смотреть
abaika95: тебе обидно что твоя страна публично чествует нацистов, завтра до факельных шествий недалеко
Тоже была новость. Но там политика такая вроде, отбирать нацистов по миру, типа чистая кровь и все такое. У них не как в Германии или США например, берут разный сброд, зато более чистая нация и дети их будут настоящими канадцами викингами без кровосмешений .
-Год назад в москве задержали одиночного пикетчика. Он держал листок со словом х-ло. Полиция впаяла штраф за оскорбление президента. Так тут же не написано, кто х-ло - возразил задержанный. Ну да, а то мы не знаем, кто у нас а стране х-ло - ответили полицейские
maxsaf: Вон это где? Там, где чел про рабство наврал? Или не наврал?
приезжай и спроси) врал он или нет) Цитата:
maxsaf: Прийдётся вместо одного года - три года на переподготовку потратить
зачем? я тут пару баранов выявил и чабанам сдал они их уже пасут а ? как?)) Цитата:
maxsaf: Когда я говорю о блогере-инфлюенсере, который не хочет учить казахский - тоже стазу понятно, о ком речь
о себе? ты вроде как из за этого даже в загран свалил
русскоязычные высказались с критикой парламента и ПМ канады правда оказалось за обществом русскоязычных опять скрывалась еврейская организация обычная с председателем евреем уже американские звезды бойкотируют канаду роб шнайдер вот высказался что отменяет там тур а где макс то и его землячество? второй день пошел и тишина даже отвечать не хочет на эту тему живет в стране где отрыто пестуют нацистов а потом просто извиняются типа не знали знали они все че это за дед, канада активно фашизируется завтра там проспекты в честь бандеры еще начнут называть а макс что? не возразить не может, не на митинг выйти? боязно или что? или думает опять сдристнет? ну и зачем таким гражданство вообще гдето давать временщики катются по миру и везде голову в песок.... я ни я и проблема не моя))
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