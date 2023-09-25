Отправлено: - 15:39

maxsaf:

Вон это где? Там, где чел про рабство наврал? Или не наврал?

maxsaf:

Прийдётся вместо одного года - три года на переподготовку потратить

maxsaf:

Когда я говорю о блогере-инфлюенсере, который не хочет учить казахский - тоже стазу понятно, о ком речь

Цитата:приезжай и спроси)врал он или нет)Цитата:зачем? я тут пару баранов выявил и чабанам сдал они их уже пасута ? как?)) Цитата:о себе? ты вроде как из за этого даже в загран свалилрусскоязычные высказались с критикой парламента и ПМ канадыправда оказалось за обществом русскоязычных опять скрывалась еврейская организация обычная с председателем евреемуже американские звезды бойкотируют канадуроб шнайдер вот высказался что отменяет там тура где макс то и его землячество?второй день пошел и тишинадаже отвечать не хочет на эту темуживет в стране где отрыто пестуют нацистова потом просто извиняются типа не знализнали они все че это за дед, канада активно фашизируетсязавтра там проспекты в честь бандеры еще начнут называтьа макс что? не возразить не может, не на митинг выйти? боязно или что?или думает опять сдристнет? ну и зачем таким гражданство вообще гдето даватьвременщики катются по миру и везде голову в песок.... я ни я и проблема не моя))тьфу