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≡ Дорогу между новыми микрорайонами в Костанае построят до конца октября. На ней будет велодорожка
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47624
Дорогу между новыми микрорайонами в Костанае построят до конца октября. На ней будет велодорожка
Отправлено: 26.09.23 - 10:24
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Дорога соединит ул. Станционную в микрорайоне Костанай-2 (недалеко от микрорайона Береке) и ул. Уральская в микрорайоне Аэропорт. Далее можно будет выехать к международному аэропорту или к зданию областной детской больницы
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1445
Re: Дорогу между новыми микрорайонами в Костанае построят до...
Отправлено: 26.09.23 - 10:24
#1
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Цитата:
Как сообщили на аппаратном совещании. сейчас планируют провести путепровод, соединяющий микрорайон Береке с центром Костанаея. Рассматриваются два варианта от ул. Доненбаевой: к ул. Дощанова, либо к ул. Тәуелсіздік.

Источник:


Надо по ул. Дощанова , ул. Тәуелсіздік уже перегружена по полной!
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
363
Re: Дорогу между новыми микрорайонами в Костанае построят до...
Отправлено: 26.09.23 - 10:54
#2
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Что не делает дурак, всё он делает не так. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19533
Re: Дорогу между новыми микрорайонами в Костанае построят до...
Отправлено: 26.09.23 - 11:09
#3
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Цитата:
Ильяс:
Что не делает дурак, всё он делает не так

Идите работать) Покажите, как надо дела делать :lol:
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
504
Re: Дорогу между новыми микрорайонами в Костанае построят до...
Отправлено: 26.09.23 - 15:38
#4
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есть большая вероятность, что асфальтовое покрытие будут под дождями доделывать. Ну как обычно.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
363
Re: Дорогу между новыми микрорайонами в Костанае построят до...
Отправлено: 26.09.23 - 16:52
#5
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Рихард, Андрей для чего обозначил подрядчика - фирму Арвис, кто это такие - на манеже всё те же: ТОО "Ван", ТОО "Аяз", ТОО "АБЗ+", ТОО "Арвис", ТОО "Вариант", ТОО "Таза жол", ТОО "Сыл" все за кем, асфальт тает вместе со снегом.
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