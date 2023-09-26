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≡ Казахстанские врачи не стремятся работать в сёлах. В правительстве думают, какие новые стимулы для них ввести
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47624
Казахстанские врачи не стремятся работать в сёлах. В правительстве думают, какие новые стимулы для них ввести
Отправлено: 26.09.23 - 15:35
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Дефицит медиков наблюдается в Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Западно-Казахстанской областях. В Казахстане разработают новые методы стимулирования, чтобы выпускники медвузов и опытные врачи приезжали работать в сёлах.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3130
Казахстанские врачи не стремятся работать в сёлах. В правительстве думают, какие новые стимулы для них ввести
Отправлено: 26.09.23 - 15:35
#1
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Может для начала в этих селах стоит сделать нормальные дороги, провести в них водопроводы, газифицировать. Связь и интернет чтобы были номальные. Глядишь, тогда люди и потянутся...

[Исправлено: юля елиссева, 26.09.2023 - 15:35]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13188
Re: Казахстанские врачи не стремятся работать в сёлах. В...
Отправлено: 26.09.23 - 16:28
#2
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Помните кинофильм, Иван Бровкин на целине?) А ведь люди, врачи, учителя, механизаторы со всего союза ехали в голые степи. Строили дома, школы, клубы. Эх.. Золотые времена . Совхозы потом называли именем Ленина . Странным образом в новом Казахстане им нашли новые исторические названия))
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3227
Казахстанские врачи не стремятся работать в сёлах. В правительстве думают, какие новые стимулы для них ввести
Отправлено: 26.09.23 - 17:16
#3
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