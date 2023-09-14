Цитата:
maxsaf:
О подписании Договора об учреждении Международной организации по русскому языку". Документ опубликован на портале "Открытые НПА". Проект будет внесен на рассмотрение президента РК. Документ разработан в целях реализации решения Совета глав государств Содружества Независимых Государств от 14 октября 2022 года. Напомним, предложение о создании в содружестве международной структуры по поддержке и продвижению русского языка озвучил президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в декабре 2021 года на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
аааа ну все
кердык значит русскому языку в Казахстане приходит окончательный)))
куда залезает россия своей неуклюжей медвежьей лапой там значит ничего путного не выйдет а даже хуже станет теперь у нас с русским языком))
до этого если соблюдался баланс-никто русский язык не трогал но и не шибко продвигал, есть и есть, то с его настырным продвижением из москвы логично возникнет антидвижение по еще более его уменьшению во всех сферах жизни республики)
и самое интересное такие настроения не из за американских козней возникают
просто россия своим неуемным поведением так уже всем насточартела что возникает в обществе отторжение
двуязычные казахи активно переходят на пользование только гос языком
не знаешь казахский? ну твои проблемы
любое российское или пророссийское мнение сразу в штыки
камызяков долой
мухоряпов неловко высказался-долой
федеральный канал хотел что то об истории казахстана снять? нее ребят лучше не приезжайте, интервью никто не даст
так посмотришь всего то ничего 2 года прошло а как общество резко политизировалось и ощетинилось)
а с больших трибун дааа
вроде как токаев за русский язык)))