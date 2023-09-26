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≡ Сколько казахстанцев погибло в ДТП с электросамокатами
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47624
Сколько казахстанцев погибло в ДТП с электросамокатами
Отправлено: 26.09.23 - 13:03
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С увеличением числа электросамокатов на дорогах Казахстана выросло и число ДТП с их участием. Несмотря на то, что они считаются относительно безопасным средством передвижения, без аварий не обошлось. Как часто происходят столкновения с электросамокатами, где, когда, по каким причинам и кто чаще попадает в них, читайте в этой статье.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13188
Re: Сколько казахстанцев погибло в ДТП с электросамокатами
Отправлено: 26.09.23 - 13:03
#1
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Цитата:
Первое место по количеству ДТП с электросамокатами занял город Алматы.

Уверен первое место они занимают не только по самокатам но и по любым ДТП. Г. Алматы это единственный город в Казахстане где ваще не кто не соблюдает ПДД.
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