Отправлено: - 13:03

С увеличением числа электросамокатов на дорогах Казахстана выросло и число ДТП с их участием. Несмотря на то, что они считаются относительно безопасным средством передвижения, без аварий не обошлось. Как часто происходят столкновения с электросамокатами, где, когда, по каким причинам и кто чаще попадает в них, читайте в этой статье.