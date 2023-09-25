Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Дворцовый переворот - Ледовая арена за 4,2 млрд тенге в Костанае стала предметом иска. Когда она начнет работать?
Дворцовый переворот - Ледовая арена за 4,2 млрд тенге в Костанае стала предметом иска. Когда она начнет работать?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47623
Дворцовый переворот - Ледовая арена за 4,2 млрд тенге в Костанае стала предметом иска. Когда она начнет работать?
Отправлено: 25.09.23 - 18:02
Так как объект не эксплуатируется, истец - управление физической культуры и спорта акимата Костанайской области - просит расторгнуть договор государственно-частного партнерства и передать право эксплуатации дворца государству.
Читать новость
Читать новость
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 126
Re: Дворцовый переворот - Ледовая арена за 4,2 млрд тенге в...
Отправлено: 25.09.23 - 18:02
Ничего другого никто и не ждал
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 362
Re: Дворцовый переворот - Ледовая арена за 4,2 млрд тенге в...
Отправлено: 25.09.23 - 18:24
Писал запрос в головной офис H+H TECHNIKA, spol. s ro Čechyně 182, также запрос в генеральную прокуратуру Чехии и в рот воды набрали. Надо ехать в Прагу. Архимеда надо посадить.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 879
Re: Дворцовый переворот - Ледовая арена за 4,2 млрд тенге в...
Отправлено: 25.09.23 - 21:00
Там даже бордюры не сделали вровень с дорогой, съезды высокие. Аким города только говорить может, но ситуация не меняется
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1292
Re: Дворцовый переворот - Ледовая арена за 4,2 млрд тенге в...
Отправлено: 26.09.23 - 10:00
Цитата:
А идейный вдохновитель теперь живёт в дубаЯх Эх,Казахстан... И чё нельзя экстрадировать и судить? Можно,но видимо порешали
ОГПУ:
Ничего другого никто и не ждал
Ничего другого никто и не ждал
А идейный вдохновитель теперь живёт в дубаЯх Эх,Казахстан... И чё нельзя экстрадировать и судить? Можно,но видимо порешали
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1445
Re: Дворцовый переворот - Ледовая арена за 4,2 млрд тенге в...
Отправлено: 26.09.23 - 10:17
Цитата:
А на соседа Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест и что?
Сабыр:
Эх,Казахстан... И чё нельзя экстрадировать и судить?
Эх,Казахстан... И чё нельзя экстрадировать и судить?
А на соседа Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест и что?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14045
Re: Дворцовый переворот - Ледовая арена за 4,2 млрд тенге в...
Отправлено: 26.09.23 - 10:23
Цитата:
эммммм
а ты кто чтобы тебе компания отвечала на твои письма?
нет я просто не знаю
ты журналист, глава ОО которая занимается коррупцией, сотрудник прокуратуры?
Ильяс:
Писал запрос в головной офис H+H TECHNIKA, spol. s ro Čechyně 182, также запрос в генеральную прокуратуру Чехии и в рот воды набрали.
Писал запрос в головной офис H+H TECHNIKA, spol. s ro Čechyně 182, также запрос в генеральную прокуратуру Чехии и в рот воды набрали.
эммммм
а ты кто чтобы тебе компания отвечала на твои письма?
нет я просто не знаю
ты журналист, глава ОО которая занимается коррупцией, сотрудник прокуратуры?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3129
Дворцовый переворот - Ледовая арена за 4,2 млрд тенге в Костанае стала предметом иска. Когда она начнет работать?
Отправлено: 26.09.23 - 10:25
Комментарий удален модератором.
Re: Дворцовый переворот - Ледовая арена за 4,2 млрд тенге в...
Отправлено: 26.09.23 - 11:21
Как в песне поётся, а я так ждал, я надеялся и ждал, но мечтам не суждено было сбыться...
Ты не пришла на новогодний бал,
Ты не пришла на новогодний бал,
Ты не пришла на новогодний бал,
А я так ждал, а я так ждал.
Ты не пришла на новогодний бал,
Ты не пришла на новогодний бал,
Ты не пришла на новогодний бал,
А я так ждал.
В 2018 году надеялся на иностранцев, думал всё будет окей, эх наивность, наивность, а я так ждал...
Процитирую самого себя:
Кайрат стайер: Отлично! Чехи со словаками знают толк в своём деле, в части касающейся в первую очередь подготовки, заливки содержания льда на катках.
Кайрат стайер: За более чем 4 млрд. тенге многопрофильный специализированный каток следовало строить стандартными 400 метровыми дорожками, в соответствии с мировыми стандартами, соответственно который будет оснащён со всем инвентарём и оборудованием.
Подробнее здесь:
Ты не пришла на новогодний бал,
Ты не пришла на новогодний бал,
Ты не пришла на новогодний бал,
А я так ждал, а я так ждал.
Ты не пришла на новогодний бал,
Ты не пришла на новогодний бал,
Ты не пришла на новогодний бал,
А я так ждал.
В 2018 году надеялся на иностранцев, думал всё будет окей, эх наивность, наивность, а я так ждал...
Процитирую самого себя:
Кайрат стайер: Отлично! Чехи со словаками знают толк в своём деле, в части касающейся в первую очередь подготовки, заливки содержания льда на катках.
Кайрат стайер: За более чем 4 млрд. тенге многопрофильный специализированный каток следовало строить стандартными 400 метровыми дорожками, в соответствии с мировыми стандартами, соответственно который будет оснащён со всем инвентарём и оборудованием.
Подробнее здесь:
Re: Дворцовый переворот - Ледовая арена за 4,2 млрд тенге в...
Отправлено: 26.09.23 - 11:25
Цитата:
Робин Гуд или Илья Муромец? Всё таки наверное последний. Ильюха - наш, по происхождению из крестьян, как сам Ильяс отмечал, парень от сохи .
Ильяс:
Писал запрос в головной офис H+H TECHNIKA, spol. s ro Čechyně 182, также запрос в генеральную прокуратуру Чехии и в рот воды набрали. Надо ехать в Прагу. Архимеда надо посадить.
Писал запрос в головной офис H+H TECHNIKA, spol. s ro Čechyně 182, также запрос в генеральную прокуратуру Чехии и в рот воды набрали. Надо ехать в Прагу. Архимеда надо посадить.
Робин Гуд или Илья Муромец? Всё таки наверное последний. Ильюха - наш, по происхождению из крестьян, как сам Ильяс отмечал, парень от сохи .
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 43, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 43
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать