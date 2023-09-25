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Как в песне поётся, а я так ждал, я надеялся и ждал, но мечтам не суждено было сбыться...Ты не пришла на новогодний бал,Ты не пришла на новогодний бал,Ты не пришла на новогодний бал,А я так ждал, а я так ждал.Ты не пришла на новогодний бал,Ты не пришла на новогодний бал,Ты не пришла на новогодний бал,А я так ждал.В 2018 году надеялся на иностранцев, думал всё будет окей, эх наивность, наивность, а я так ждал...Процитирую самого себя:Кайрат стайер: Отлично! Чехи со словаками знают толк в своём деле, в части касающейся в первую очередь подготовки, заливки содержания льда на катках.Кайрат стайер: За более чем 4 млрд. тенге многопрофильный специализированный каток следовало строить стандартными 400 метровыми дорожками, в соответствии с мировыми стандартами, соответственно который будет оснащён со всем инвентарём и оборудованием.Подробнее здесь: