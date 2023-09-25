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≡ Дворцовый переворот - Ледовая арена за 4,2 млрд тенге в Костанае стала предметом иска. Когда она начнет работать?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47623
Дворцовый переворот - Ледовая арена за 4,2 млрд тенге в Костанае стала предметом иска. Когда она начнет работать?
Отправлено: 25.09.23 - 18:02
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Так как объект не эксплуатируется, истец - управление физической культуры и спорта акимата Костанайской области - просит расторгнуть договор государственно-частного партнерства и передать право эксплуатации дворца государству.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
126
Re: Дворцовый переворот - Ледовая арена за 4,2 млрд тенге в...
Отправлено: 25.09.23 - 18:02
#1
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Ничего другого никто и не ждал
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
362
Re: Дворцовый переворот - Ледовая арена за 4,2 млрд тенге в...
Отправлено: 25.09.23 - 18:24
#2
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Писал запрос в головной офис H+H TECHNIKA, spol. s ro Čechyně 182, также запрос в генеральную прокуратуру Чехии и в рот воды набрали. Надо ехать в Прагу. Архимеда надо посадить.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
879
Re: Дворцовый переворот - Ледовая арена за 4,2 млрд тенге в...
Отправлено: 25.09.23 - 21:00
#3
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Там даже бордюры не сделали вровень с дорогой, съезды высокие. Аким города только говорить может, но ситуация не меняется
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1292
Re: Дворцовый переворот - Ледовая арена за 4,2 млрд тенге в...
Отправлено: 26.09.23 - 10:00
#4
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Цитата:
ОГПУ:
Ничего другого никто и не ждал

А идейный вдохновитель теперь живёт в дубаЯх :lol: Эх,Казахстан... И чё нельзя экстрадировать и судить? Можно,но видимо порешали :lol:
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1445
Re: Дворцовый переворот - Ледовая арена за 4,2 млрд тенге в...
Отправлено: 26.09.23 - 10:17
#5
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Цитата:
Сабыр:
Эх,Казахстан... И чё нельзя экстрадировать и судить?

А на соседа Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест и что?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14045
Re: Дворцовый переворот - Ледовая арена за 4,2 млрд тенге в...
Отправлено: 26.09.23 - 10:23
#6
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Цитата:
Ильяс:
Писал запрос в головной офис H+H TECHNIKA, spol. s ro Čechyně 182, также запрос в генеральную прокуратуру Чехии и в рот воды набрали.

эммммм
а ты кто чтобы тебе компания отвечала на твои письма?
нет я просто не знаю
ты журналист, глава ОО которая занимается коррупцией, сотрудник прокуратуры?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3129
Дворцовый переворот - Ледовая арена за 4,2 млрд тенге в Костанае стала предметом иска. Когда она начнет работать?
Отправлено: 26.09.23 - 10:25
#7
Комментарий удален модератором.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4333
Re: Дворцовый переворот - Ледовая арена за 4,2 млрд тенге в...
Отправлено: 26.09.23 - 11:21
#8
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Как в песне поётся, а я так ждал, я надеялся и ждал, но мечтам не суждено было сбыться...

Ты не пришла на новогодний бал,
Ты не пришла на новогодний бал,
Ты не пришла на новогодний бал,
А я так ждал, а я так ждал.
Ты не пришла на новогодний бал,
Ты не пришла на новогодний бал,
Ты не пришла на новогодний бал,
А я так ждал.

В 2018 году надеялся на иностранцев, думал всё будет окей, эх наивность, наивность, а я так ждал...

Процитирую самого себя:

Кайрат стайер: Отлично! Чехи со словаками знают толк в своём деле, в части касающейся в первую очередь подготовки, заливки содержания льда на катках.

Кайрат стайер: За более чем 4 млрд. тенге многопрофильный специализированный каток следовало строить стандартными 400 метровыми дорожками, в соответствии с мировыми стандартами, соответственно который будет оснащён со всем инвентарём и оборудованием.

Подробнее здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4333
Re: Дворцовый переворот - Ледовая арена за 4,2 млрд тенге в...
Отправлено: 26.09.23 - 11:25
#9
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Цитата:
Ильяс:
Писал запрос в головной офис H+H TECHNIKA, spol. s ro Čechyně 182, также запрос в генеральную прокуратуру Чехии и в рот воды набрали. Надо ехать в Прагу. Архимеда надо посадить.


Робин Гуд или Илья Муромец? Всё таки наверное последний. Ильюха - наш, по происхождению из крестьян, как сам Ильяс отмечал, парень от сохи :-P.
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