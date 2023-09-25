Отправлено: - 10:19

111:

Прикольно так, Кадыров и его семья избивают неверных.. И вся Россия, гордится этим..

Цитата:я конечно все понимаюно этого я не понимаюсначала россия на всех каналах орет о засилии мигрантов с ближнего востока в европечто те навязывают свои порядки и традицииа потом сам глава нового нквд бастрыкин берет и отдает русского парня на растерзание в южный регион россиигде того истязают, мучают и бьюти всем пофигроссийские националисты возбудились немного но громко что то заявлять побоялисьрусский мир это королевство кривых зеркалгде якобы за униженных русских донбасса воюют в итоге бурятыа в это время русских россии отдают на растерзание кавказцам