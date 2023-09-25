НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 665 из 665«1...663664665
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31312
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.09.23 - 22:45
#9961
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прикольно так, Кадыров и его семья избивают неверных..
И вся Россия, гордится этим..
Правильно, мусульмане это сила!
А, ссылка


[Исправлено: 111, 25.09.2023 - 22:46]
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2933
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.09.23 - 22:52
#9962
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только тут мне в голову пришло, возможно из за этой своей хитрости и житейской прагматичности Украина и решила присоединиться к западу, а Максаф уехал в Канаду, Максафа я приплёл чисто из вредности, мы же помним из за чего он уехал. Так вот где корни Майдана. в Союзе были очень популярны анекдоты про украинцев (хотел написать хохлов, но как то не толерантненько) мы же должны соблюдать толерантность и помнить что мы вторая страна в мире где запрещено плевать на улице, недавно правда ещё Ярославская область к нам присоединилась. Максаф Вы не хотите там провести опрос в местных пабликах о введении казахского языка вторым государственным в Ярославской области?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19533
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.09.23 - 23:17
#9963
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Максаф Вы не хотите там провести опрос в местных пабликах о введении казахского языка вторым государственным в Ярославской области?

Без проблем, как только вы предоставите процент населения, владеющий казахским в Ярославской области.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31312
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.09.23 - 02:28
#9964
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не понял, а что, азербайджанцы выбили россиян с Карабаха и размочили их?
И все?
То есть Карабах теперь азербайджанский?


Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31312
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.09.23 - 02:30
#9965
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще трындец..
Уже русские Z-патриоты говорят что украинская армия вторая или третья армия в мире..
Во Путин как унизил россиян то, прям в лужу..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31312
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.09.23 - 02:43
#9966
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Они там все с ума посходили?
Котенка за сына?
Это как, серьезно или просто так россияне троллят матерей погибших?
Молодой Путин в синем костюме.
Краснодар опять почему то, плюс почему то нищий Казахстан со своей долбанутой дружбой..


Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14045
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.09.23 - 10:19
#9967
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Прикольно так, Кадыров и его семья избивают неверных.. И вся Россия, гордится этим..

я конечно все понимаю
но этого я не понимаю
сначала россия на всех каналах орет о засилии мигрантов с ближнего востока в европе
что те навязывают свои порядки и традиции
а потом сам глава нового нквд бастрыкин берет и отдает русского парня на растерзание в южный регион россии
где того истязают, мучают и бьют
и всем пофиг

российские националисты возбудились немного но громко что то заявлять побоялись
русский мир это королевство кривых зеркал
где якобы за униженных русских донбасса воюют в итоге буряты
а в это время русских россии отдают на растерзание кавказцам
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14045
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.09.23 - 10:29
#9968
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Чабанов хватает?

хватает
причем русских мужиков
вон они даже семьи находят пока работают на фермахЦитата:
maxsaf:
можно психологов на переподготовку отправить, профессии то смежные

чабан посет баранов
психолог баранов выявляет среди людей
немного разное)

че там по митингу русскоязычных жителей против парламентариев и премьер министра канады?
будет нет? а то мне видно как тебе обидно что твоя страна публично чествует нацистов, завтра до факельных шествий недалеко
а ты молчишь как воды набрал, даже евреи канады уже возмутились а русскоязычные молчат
у вас же там организованность и землячества есть
ну давайте отстаивайте свои права а то дюже позорно смотреть
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31312
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.09.23 - 10:48
#9969
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
тебе обидно что твоя страна публично чествует нацистов, завтра до факельных шествий недалеко

Тоже была новость.
Но там политика такая вроде, отбирать нацистов по миру, типа чистая кровь и все такое.
У них не как в Германии или США например, берут разный сброд, зато более чистая нация и дети их будут настоящими канадцами викингами без кровосмешений .
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19533
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.09.23 - 10:59
#9970
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
хватает причем русских мужиков вон они даже семьи находят пока работают на фермах

Вон это где? Там, где чел про рабство наврал? Или не наврал? ;-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19533
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.09.23 - 11:00
#9971
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
чабан посет баранов психолог баранов выявляет среди людей немного разное)

Ну да согласен, немного разное. Прийдётся вместо одного года - три года на переподготовку потратить :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31312
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.09.23 - 11:01
#9972
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто из жизни..

-Год назад в москве задержали одиночного пикетчика. Он держал листок со словом х-ло. Полиция впаяла штраф за оскорбление президента. Так тут же не написано, кто х-ло  - возразил задержанный. Ну да, а то мы не знаем, кто у нас а стране х-ло - ответили полицейские
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19533
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.09.23 - 11:07
#9973
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ну да, а то мы не знаем, кто у нас а стране х-ло - ответили полицейские

Когда я говорю о блогере-инфлюенсере, который не хочет учить казахский - тоже стазу понятно, о ком речь :lol:
Профайл
Страница 665 из 665«1...663664665
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 15
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS