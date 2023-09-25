Самолёты Уральских авиалиний уже второй раз сажают в поле, первый раз в кукурузу, даже кино сняли, а второй в пшеницу. Понимаю, что горожанину эту туфту можно загонять и он поверит. Но нам, парням от сохи, рассказывать сказки про то, как груженный 66-тонный самолёт на скорости посадили в поле, где посажена пшеница или кукуруза, не надо. Читать новость
Отмечают, что генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов рассказал, сколько потребуется денег на выкуп из лизинга всех 52 самолётов Airbus. Общая сумма — около 900 млн долларов. Якобы, все они проходят полное плановое техническое обслуживание. Если бы проходили полное обслуживание, тогда не было бы отказов различных систем.
Также, по обслуживанию отмечают, что формально проводят и по комплектующим проблемы, скорее всего не оригинальные ставят:
Boeing и Airbus составляют около 77% российского парка из 696 находящихся в эксплуатации самолетов. В декабре Центральный банк России заявил, что на западные самолеты приходится 97% всех пассажирских перевозок в России.
Эти современные самолеты, как правило, нуждаются в обновлениях программного обеспечения, доступе к руководствам по устранению неполадок и техническому обслуживанию, квалифицированным инженерам и, что особенно важно, запасным частям для замены вышедших из строя компонентов.
Однако уже более года санкции США и Европы лишили российских перевозчиков контактов с производителями самолетов, центрами по техническому обслуживанию и поставщиками ключевых деталей самолетов, от двигателей до шасси.
Согласно анализу российской авиации, проведенному нашим журналом, сотни российских самолетов прошли техническое обслуживание, не имея доступа ни к чему из вышеперечисленного. В этом году еще сотни самолетов должны пройти плановое техническое обслуживание.
Может неясно пытаюсь донести мысль: авиакатастрофы фейковые, да самолёт каким-то образом доставили в поле без кресел, груза и пассажиров. Убегающие пассажиры - актёры, зачем это делать, вот в чём вопрос?
Ильяс: Может неясно пытаюсь донести мысль: авиакатастрофы фейковые, да самолёт каким-то образом доставили в поле без кресел, груза и пассажиров. Убегающие пассажиры - актёры, зачем это делать, вот в чём вопрос?
ааааа ну теперь все ясно стало
российские авиалинии таким образом показывают что беда с запчастями к самолетам вот и сажают их в поле без пассажиров чтобы до москвы дошло что пора бы уже что то делать иначе завтра эти самолеты в поле просто падать начнут теория заговора номер 451
Vit: Там просто кино снимали. Вторую серию про авиакатастрофы. Первая была спасение на кукурузном поле,вторая серия про спасение на пшеничном поле. А вы тут раздули)))
Какое кино? Это тебе Анна Чапман наверное сказала, которая ранее вела псевдонаучные программы «Тайны мира с Анной Чапман» и "Тайны Чапман". Так, 12 сентября Airbus A320 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс «Сочи — Омск», на втором круге на посадку в аэропорту имени Карбышева внезапно меняет курс и направляется в Новосибирск, как отметили выше отказала гидравлика. На борту воздушного судна находилось 167 человек.
Ранее на экстренной пресс-конференции гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов заявил, что на подлёте к Омску экипаж сообщил о выходе из строя гидравлической системы. По словам Скуратова, командир выразил опасение, что длины посадочной полосы в омском аэропорту может не хватить, если вдруг возникнут проблемы с тормозами, поэтому решил посадить самолёт в новосибирском Толмачёво.
Vit: Там просто кино снимали. Вторую серию про авиакатастрофы. Первая была спасение на кукурузном поле,вторая серия про спасение на пшеничном поле. А вы тут раздули)))
Kairat stayer: Какое кино? Это тебе Анна Чапман наверное сказала, которая ранее вела псевдонаучные программы «Тайны мира с Анной Чапман» и "Тайны Чапман". Так, 12 сентября Airbus A320 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс «Сочи — Омск», на втором круге на посадку в аэропорту имени Карбышева внезапно меняет курс и направляется в Новосибирск, как отметили выше отказала гидравлика. На борту воздушного судна находилось 167 человек...
было бы небезынтересно послушать или почитать расшифровку переговоров пилотов с диспетчерами аэропорта. как вот он мотивировал своё "решение"? а в поле, я так полагаю, он сел на пузо, иначе его колеса зарылись бы в землю и он бы, чего доброго, опрокинулся.
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