Отправлено: - 17:12

Ильяс:

Может неясно пытаюсь донести мысль: авиакатастрофы фейковые, да самолёт каким-то образом доставили в поле без кресел, груза и пассажиров. Убегающие пассажиры - актёры, зачем это делать, вот в чём вопрос?

Цитата:ааааа ну теперь все ясно сталороссийские авиалинии таким образом показывают что беда с запчастями к самолетамвот и сажают их в поле без пассажировчтобы до москвы дошло что пора бы уже что то делать иначе завтра эти самолеты в поле просто падать начнуттеория заговора номер 451