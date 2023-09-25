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≡ 57,9% потребителей кальяна курят в обычных кафе и ресторанах, несмотря на запрет, – результаты опроса
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47621
57,9% потребителей кальяна курят в обычных кафе и ресторанах, несмотря на запрет, – результаты опроса
Отправлено: 25.09.23 - 23:44
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"Попытки контролировать запрет на курение в общественных местах просто не работают, это та проблема, которая выявлена нами в процессе работы над проектом", – отметила руководитель исследования, глава ОФ "Стратегия" Гульмира Илеуова
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1137
Re: 57,9% потребителей кальяна курят в обычных кафе и...
Отправлено: 25.09.23 - 23:44
#1
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посчитайте, сколько человек скрывается за процентами.
еще и с дробями. туфта какая-то
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1137
Re: 57,9% потребителей кальяна курят в обычных кафе и...
Отправлено: 25.09.23 - 23:45
#2
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видать, когда составляли "отчет", тоже курили
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