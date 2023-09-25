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≡ «Одумайтесь!»: Эмоциональное видео таксиста обсуждают в Казнете
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47621
«Одумайтесь!»: Эмоциональное видео таксиста обсуждают в Казнете
Отправлено: 25.09.23 - 11:51
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«Мне очень тяжело. Но вы своим пальцем ставите одну «звезду», и становится еще хуже. Если вам не нравится эконом, вызывайте бизнес-класс, приедет классная машина, чистая. Не надо ставить нам одну «звезду», − заявил водитель.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14042
Re: «Одумайтесь!»: Эмоциональное видео таксиста обсуждают в...
Отправлено: 25.09.23 - 11:51
#1
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заказываешь эконом
расчитываешь что не мерс конечно но простенькая советская приедет в нормальном человеческом состоянии-эконом же
приезжает разваленная тарантайка у которой двери не открываются
багажник забит хламом-сумку уже не поставить
салон прокуренный
сиденья передние не отодвигаются что сидеть сзади невозможно
водила либо всю дорогу вопросами задалбывает поддерживая "непринужденную" беседу которая нафиг никому не сдалась
либо слушает муть всякую

а потом ноют "ой почему а мне 1 звезду ставят? я ведь был так вежлив!!!"
если машина не пригодна к перевозкам людей то хоть в фраке езди тебе всеровно будут ставить 1 звезду за обслуживание
эконом такси означает что ты не на новой машине поедешь но это не значит что за тобой должны присылать телегу с движком
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6333
Re: «Одумайтесь!»: Эмоциональное видео таксиста обсуждают в...
Отправлено: 25.09.23 - 12:03
#2
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В бытность работы таксистом, один тип оставил комент и оценку на меня по приложению индрайвер.там было целое письмо. Что самое интересное, он пишет очень много лестного про меня, музыка хорошая (ранняя примадонна), авто и стиль вождения (неторопливо и плавно), что я приятной наружности симпотяжка такой, НО всё-таки нашел во мне один изъян. На панели у меня три маленькие иконки,что остались от старого владельца авто, если я не уберу их, тот он пришлет на меня проклятия
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31307
Re: «Одумайтесь!»: Эмоциональное видео таксиста обсуждают в...
Отправлено: 25.09.23 - 12:04
#3
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Это же прикол.
И это не таксист.
Как этот оборванец им может быть вообще хоть кем то?
За всю жизнь ничего не заработал, но настругал пятерых или сколько их там, детей..
И да, надо быть попроще и за маты следует его наказать.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13186
Re: «Одумайтесь!»: Эмоциональное видео таксиста обсуждают в...
Отправлено: 25.09.23 - 12:46
#4
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Мне достаточно здравствуйте - до свидания. Не люблю когда таксист много балтает. И музыку .Обычно я еду на работу и голова и так разными планами, мыслями забита, короче каша в голове. Сажусь на заднее сиденье и хочу спокойствие. Не хочу смотреть на дорогу на переднем сиденье, мне и так предстоит большая дорога.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2933
Re: «Одумайтесь!»: Эмоциональное видео таксиста обсуждают в...
Отправлено: 25.09.23 - 13:23
#5
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Цитата:
111:
И это не таксист.

Это таксист и таких на дороге много. Я как бывший таксист (бывших не бывает) могу это утверждать. Мне стало неловко перед моей женой , когда она вызвала моё такси и приехала машина в которой не было бардачка, оттуда торчали провода, всё было в пыли и чехлы страшные. Встречаются неадекватные люди среди пассажиров , но их от силы пять процентов.
Самое страшное в работе таксиста, это когда сел пьяный клиент и уснул по дороге. Одного я вытаскивал полтора часа.
Могу сказать за всё время моей работы рейтинг бывает падает, но это заранее можно предсказать. Это когда едут сумасшедшие мамаши, особенный пул составляют папаши, которые заставляют в 30 градусную жару закрыть окна и не включать кондиционер
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31307
«Одумайтесь!»: Эмоциональное видео таксиста обсуждают в Казнете
Отправлено: 25.09.23 - 13:35
#6
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Цитата:
saba:
Это таксист и

Он отучился что ли на таксиста?
Как?
У него же ничего нет.
Скорее он грузчик с какого то рынка..
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Филипповна
§ Филипповна
(Пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
31
Re: «Одумайтесь!»: Эмоциональное видео таксиста обсуждают в...
Отправлено: 25.09.23 - 13:43
#7
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Вы представляете, как он всех задолбал, что незнакомые люди, не сговариваясь, так негативно на него отреагировали!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13186
Re: «Одумайтесь!»: Эмоциональное видео таксиста обсуждают в...
Отправлено: 25.09.23 - 13:59
#8
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Сфера услуг самая неблагодарная работа, за которую нужно платить двойную ЗП. Так как половина людей хамло, а пьяные пассажиры большенство крутые ,пальцы гнут, сопли надувают) незнаю как Саба их терпел.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1443
Re: «Одумайтесь!»: Эмоциональное видео таксиста обсуждают в...
Отправлено: 25.09.23 - 16:18
#9
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Цитата:
«А все из-за того, что вы своим вонючим пальцем ставите одну «звезду».

Источник:


Он,что ,у всех своих клиентов нюхает пальцы? Вот и вылазит нутро этого таксиста! Хотя не очень вериться что это таксист...
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2933
Re: «Одумайтесь!»: Эмоциональное видео таксиста обсуждают в...
Отправлено: 25.09.23 - 23:04
#10
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Цитата:
Vit:
незнаю как Саба их терпел.

Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Хотя не очень вериться что это таксист..

Деньги не пахнут Виталий, а тем более у меня седина сильно выручала у нас страна всё таки восточная и хоть казах, хоть славянин(хотел по привычке написать русский) воспитаны так что уважение к возрасту присутствует, не всегда, но в основном.
Таксисты очень разные уважаемая, тем более сейчас когда если имеешь машину и права можешь вроде бы заработать лёгкие деньги. О том что они не очень лёгкие начинаешь задумываться только в процессе. Поэтому он и взвыл, скорее всего хам и неряха раз ему постоянно ставят плохие оценки. правило одно пока клиент не заговорил, молчи. если клиент разговорчивый поддерживай беседу, но не более. если хамит что нет терпения останови машину и высади, не беря при этом денег
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2933
Re: «Одумайтесь!»: Эмоциональное видео таксиста обсуждают в...
Отправлено: 25.09.23 - 23:08
#11
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Кстати что я заметил, хамовитых женщин большинство, мужчины более уважительны.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19527
«Одумайтесь!»: Эмоциональное видео таксиста обсуждают в Казнете
Отправлено: 25.09.23 - 23:20
#12
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Цитата:
saba:
Кстати что я заметил, хамовитых женщин большинство, мужчины более уважительны.

Мужик за хамство и отгрести может. В этом все дело
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19527
«Одумайтесь!»: Эмоциональное видео таксиста обсуждают в Казнете
Отправлено: 25.09.23 - 23:26
#13
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Цитата:
сайлау курманов:
На панели у меня три маленькие иконки

Вах вах, сегодня иконки в такси, завтра хиджабы в школах и молельные комнаты в развлекательных центрах :lol:
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