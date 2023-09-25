Отправлено: - 23:04

Vit:

незнаю как Саба их терпел.

ПолиграфЪ Боярышников:

Хотя не очень вериться что это таксист..

Цитата:Цитата:Деньги не пахнут Виталий, а тем более у меня седина сильно выручала у нас страна всё таки восточная и хоть казах, хоть славянин(хотел по привычке написать русский) воспитаны так что уважение к возрасту присутствует, не всегда, но в основном.Таксисты очень разные уважаемая, тем более сейчас когда если имеешь машину и права можешь вроде бы заработать лёгкие деньги. О том что они не очень лёгкие начинаешь задумываться только в процессе. Поэтому он и взвыл, скорее всего хам и неряха раз ему постоянно ставят плохие оценки. правило одно пока клиент не заговорил, молчи. если клиент разговорчивый поддерживай беседу, но не более. если хамит что нет терпения останови машину и высади, не беря при этом денег