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«Вместе сделаем город чистым!» - Принять участие в месячнике санитарной очистки призвал аким Костаная
«Вместе сделаем город чистым!» - Принять участие в месячнике санитарной очистки призвал аким Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47620
«Вместе сделаем город чистым!» - Принять участие в месячнике санитарной очистки призвал аким Костаная
Отправлено: 25.09.23 - 15:25
Марат Жундубаев отметил, что в четверг, 28 сентября, будет общегородской субботник, и призвал жителей города, руководителей организаций, предпринимателей приступить к очистке города от мусора, листвы и грязи.
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Re: «Вместе сделаем город чистым!» - Принять участие в месячнике...
Отправлено: 25.09.23 - 15:25
Если машины бесплатные, то почему бы и нет
Re: «Вместе сделаем город чистым!» - Принять участие в месячнике...
Отправлено: 25.09.23 - 16:03
Надо как то анонсировать, где, что. Я тоже с удовольствием выйду, но как у всякого жителя многоэтажных домов из инструментов только домашний веник.
Re: «Вместе сделаем город чистым!» - Принять участие в месячнике...
Отправлено: 25.09.23 - 16:05
Зимой как то спросил у дворничихи ломик. чтобы у подъезда лед убрать, так она посмотрела как на врага народа и категорически отказала.
«Вместе сделаем город чистым!» - Принять участие в месячнике санитарной очистки призвал аким Костаная
Отправлено: 25.09.23 - 16:09
Цитата:
saba: Надо как то анонсировать, где, что.Сбор на Аль-Фараби, у Марика во дворе. Веника хватает. После суботника пивас на балконе с камчатским крабом. Марик сказал, угощает.
Re: «Вместе сделаем город чистым!» - Принять участие в месячнике...
Отправлено: 25.09.23 - 16:16
Цитата:
Надо чтобы Марик сказал и не его двор. Можно площадь подмести, я только за
Vit:
Марик сказал,
Марик сказал,
Надо чтобы Марик сказал и не его двор. Можно площадь подмести, я только за
Re: «Вместе сделаем город чистым!» - Принять участие в месячнике...
Отправлено: 25.09.23 - 17:49
Цитата:
Не страшно, с двумя пусть и маленькими, азиатами хоть они и в очках, сидеть?
Vit:
Сбор на Аль-Фараби, у Марика во дворе
Сбор на Аль-Фараби, у Марика во дворе
Не страшно, с двумя пусть и маленькими, азиатами хоть они и в очках, сидеть?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 879
Re: «Вместе сделаем город чистым!» - Принять участие в месячнике...
Отправлено: 25.09.23 - 21:02
Пусть сначала мусорные площадки сделает, а то уберешься на субботнике, а через час мусор валяется от ветра.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6333
Re: «Вместе сделаем город чистым!» - Принять участие в месячнике...
Отправлено: 25.09.23 - 21:04
На улице лесопарковая на западной окраине в Рудном есть небольшой лес, сюда ходят грибники и музыканты поиграть на саксофоне, есть земляничная поляна. Однако, вся парковая зона загажена строительным и прочим мусором. Думаю, прокуроры экологи, патрульная полиция и участковые даром едят свой хлеб. Если порыться в этом мусоре наверняка можно установить чьих дело рук,
«Вместе сделаем город чистым!» - Принять участие в месячнике санитарной очистки призвал аким Костаная
Отправлено: 25.09.23 - 21:32
Цитата:
Мы мешки покупаем..
Потом когда машина приезжает, грузим.
arman_kst:
Пусть сначала мусорные площадки сделает, а то уберешься на субботнике, а через
Пусть сначала мусорные площадки сделает, а то уберешься на субботнике, а через
Мы мешки покупаем..
Потом когда машина приезжает, грузим.
«Вместе сделаем город чистым!» - Принять участие в месячнике санитарной очистки призвал аким Костаная
Отправлено: 25.09.23 - 21:58
Цитата:
П.С А ваше клево после колективного труда , посидеть выпить. Такая приятная усталость и гордость от проделанной работы)
111: Не страшно, с двумя пусть и маленькими, азиатами хоть они и в очках, сидеть?А че бить будите? Тогда не приду, мне в воскресенье ещё женится надо, побитым не как нельзя.
П.С А ваше клево после колективного труда , посидеть выпить. Такая приятная усталость и гордость от проделанной работы)
Re: «Вместе сделаем город чистым!» - Принять участие в месячнике...
Отправлено: 25.09.23 - 22:27
Цитата:
Делать пометку в ежедневнике: Поздравить Виталия или нет по шутке или всерьёз?
Vit:
женится
женится
Делать пометку в ежедневнике: Поздравить Виталия или нет по шутке или всерьёз?
Re: «Вместе сделаем город чистым!» - Принять участие в месячнике...
Отправлено: 25.09.23 - 22:30
Цитата:
Делать пометку в ежедневнике: Поздравить Виталия или нет по шутке или всерьёз?Цитата:
Поддерживаю
Vit:
женится
женится
Делать пометку в ежедневнике: Поздравить Виталия или нет по шутке или всерьёз?Цитата:
Vit:
П.С А ваше клево после колективного труда , посидеть выпить. Такая приятная усталость и гордость от проделанной работы)
П.С А ваше клево после колективного труда , посидеть выпить. Такая приятная усталость и гордость от проделанной работы)
Поддерживаю
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