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111: Не страшно, с двумя пусть и маленькими, азиатами хоть они и в очках, сидеть?

Цитата:А че бить будите? Тогда не приду, мне в воскресенье ещё женится надо, побитым не как нельзя.П.С А ваше клево после колективного труда , посидеть выпить. Такая приятная усталость и гордость от проделанной работы)