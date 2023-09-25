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≡ «Вместе сделаем город чистым!» - Принять участие в месячнике санитарной очистки призвал аким Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47620
«Вместе сделаем город чистым!» - Принять участие в месячнике санитарной очистки призвал аким Костаная
Отправлено: 25.09.23 - 15:25
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Марат Жундубаев отметил, что в четверг, 28 сентября, будет общегородской субботник, и призвал жителей города, руководителей организаций, предпринимателей приступить к очистке города от мусора, листвы и грязи.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31307
Re: «Вместе сделаем город чистым!» - Принять участие в месячнике...
Отправлено: 25.09.23 - 15:25
#1
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Если машины бесплатные, то почему бы и нет
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2931
Re: «Вместе сделаем город чистым!» - Принять участие в месячнике...
Отправлено: 25.09.23 - 16:03
#2
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Надо как то анонсировать, где, что. Я тоже с удовольствием выйду, но как у всякого жителя многоэтажных домов из инструментов только домашний веник.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2931
Re: «Вместе сделаем город чистым!» - Принять участие в месячнике...
Отправлено: 25.09.23 - 16:05
#3
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Зимой как то спросил у дворничихи ломик. чтобы у подъезда лед убрать, так она посмотрела как на врага народа и категорически отказала.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13186
«Вместе сделаем город чистым!» - Принять участие в месячнике санитарной очистки призвал аким Костаная
Отправлено: 25.09.23 - 16:09
#4
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Цитата:
saba: Надо как то анонсировать, где, что.
Сбор на Аль-Фараби, у Марика во дворе. Веника хватает. После суботника пивас на балконе с камчатским крабом. Марик сказал, угощает.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2931
Re: «Вместе сделаем город чистым!» - Принять участие в месячнике...
Отправлено: 25.09.23 - 16:16
#5
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Цитата:
Vit:
Марик сказал,

Надо чтобы Марик сказал и не его двор. Можно площадь подмести, я только за
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31307
Re: «Вместе сделаем город чистым!» - Принять участие в месячнике...
Отправлено: 25.09.23 - 17:49
#6
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Цитата:
Vit:
Сбор на Аль-Фараби, у Марика во дворе

Не страшно, с двумя пусть и маленькими, азиатами хоть они и в очках, сидеть?
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
879
Re: «Вместе сделаем город чистым!» - Принять участие в месячнике...
Отправлено: 25.09.23 - 21:02
#7
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Пусть сначала мусорные площадки сделает, а то уберешься на субботнике, а через час мусор валяется от ветра.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6333
Re: «Вместе сделаем город чистым!» - Принять участие в месячнике...
Отправлено: 25.09.23 - 21:04
#8
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На улице лесопарковая на западной окраине в Рудном есть небольшой лес, сюда ходят грибники и музыканты поиграть на саксофоне, есть земляничная поляна. Однако, вся парковая зона загажена строительным и прочим мусором. Думаю, прокуроры экологи, патрульная полиция и участковые даром едят свой хлеб. Если порыться в этом мусоре наверняка можно установить чьих дело рук,
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31307
«Вместе сделаем город чистым!» - Принять участие в месячнике санитарной очистки призвал аким Костаная
Отправлено: 25.09.23 - 21:32
#9
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Цитата:
arman_kst:
Пусть сначала мусорные площадки сделает, а то уберешься на субботнике, а через

Мы мешки покупаем..
Потом когда машина приезжает, грузим.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13186
«Вместе сделаем город чистым!» - Принять участие в месячнике санитарной очистки призвал аким Костаная
Отправлено: 25.09.23 - 21:58
#10
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Цитата:
111: Не страшно, с двумя пусть и маленькими, азиатами хоть они и в очках, сидеть?
А че бить будите? Тогда не приду, мне в воскресенье ещё женится надо, побитым не как нельзя.
П.С А ваше клево после колективного труда , посидеть выпить. Такая приятная усталость и гордость от проделанной работы)
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2931
Re: «Вместе сделаем город чистым!» - Принять участие в месячнике...
Отправлено: 25.09.23 - 22:27
#11
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Цитата:
Vit:
женится

Делать пометку в ежедневнике: Поздравить Виталия или нет по шутке или всерьёз?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2931
Re: «Вместе сделаем город чистым!» - Принять участие в месячнике...
Отправлено: 25.09.23 - 22:30
#12
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Цитата:
Vit:
женится

Делать пометку в ежедневнике: Поздравить Виталия или нет по шутке или всерьёз?Цитата:
Vit:
П.С А ваше клево после колективного труда , посидеть выпить. Такая приятная усталость и гордость от проделанной работы)

Поддерживаю
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