Да, так и есть. Вроде как немножко можно, но вообще нельзя, и понимай как хочешь ))
Цитата:
saba: И потом право народов., Является ли население Донецкой и Луганской областей отдельным народом или отдельный народ это население ДНР и ЛНР?
Это пожалуй самый сложный вопрос. По идее украинцы и русские это вообще один народ. Граница там весьма условная, внешних отличий мало. Одна лишь существенная разница между русскими и украинцами - язык. Так вот на этой почве там и пошли тёрки. Русский язык по закону являлся региональным в Луганске и Донецке, но когда закон этот отменили - там начались эти все недовольства. Можно сказать, что Луганск и Донецк - это русские, запертые в независимой Украине. Если этого не достаточно для самоопределения, то давайте вместе проанализируем похожие случаи в мировой практике.
maxsaf: вместе проанализируем похожие случаи в мировой практике.
А они существуют? примеры каталанцев, басков, шотландцев как то совсем не вдохновляют, а Ольстер? Причём в большинстве своём различия в языке даже меньше чем в примере с украинским. а то и вовсе отсутствуют как например с Шотландией и Северной Ирландией
Да если судить с Вашей точки зрения. По сути те украинцы , которые живут в Казахстане давно не украинцы, а русские. Они себя ассоциируют не с Украиной, а с Россией. А вот с теми кто живёт в Украине всё намного сложнее. Вопрос самоидентификации там другой. Там даже для русскоязычных, Донбасс оставим в стороне, главный момент самоидентификации украинский как отдельное государство, потом Европа принадлежность к которой они очень сильно отстаивают, в отличие от России.
saba: По сути те украинцы , которые живут в Казахстане давно не украинцы, а русские
Местные националисты любого Славянина считают русским. Они всех записали в один ряд. Они даже фамилию не спрашивают и язык, сразу определяют в русские. Я понял так что они фальшивые защитники украинцев.
Как говорится мы все для вас на одно лицо))). А я вот могу отличить казаха от таджика и узбека. Беларуса могу отличить от русского. А вот с украинцами тут тяжело. У них кровь очень сильно смешалась с русскими с беларусами. Практически чистого не найти.
Vit: Тянет и ещё как тянет. Вся граница в беларусах. Все гоняют туда на работу. У многих уже там жильё.и все ненавидят батьку. Беларуссия находится на грани . Чуть слабинку покажут и развалят её.
Это скорее всего из-за ситуации с Россией в целом. Понятное дело, на них тоже санкции и курс сказывается. В Казахстане тоже не все любят Токаева, за то что он от России не отвернулся и все связи не прервал. А за все проблемы в экономике будут винить именно тесные связи с Россией. Так что ещё не известно, где раньше терпение лопнет.
Да нет тут дело такое что надо глядеть глыбже и шупать тоньше. Беларус он поспокойнее, а украинец похитрее. Поэтому когда был Союз все наши украинцы прислонились к России, вернее к главной линии партии . А беларус как думал что "трапка" это тряпка, так у него в душе и осталось. Для наших украинцев так и осталось главный город земли это Москва, а Киев это где то далеко. Тем более по велению той же партии в Украине очень сильное было течение украинизации, вот тогда сильно отдалились от русского народа, ещё при Союзе
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