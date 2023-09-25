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Психология – одна из важных и перспективных областей науки и практики. В свете растущего интереса к психическому здоровью и благополучию специалисты в этой области становятся все более востребованными. Казахстан не стал исключением и предлагает обширные возможности для обучения на психологические специальности.