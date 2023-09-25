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≡ Обучение в Казахстане на психолога онлайн
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47620
Обучение в Казахстане на психолога онлайн
Отправлено: 25.09.23 - 21:47
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Психология – одна из важных и перспективных областей науки и практики. В свете растущего интереса к психическому здоровью и благополучию специалисты в этой области становятся все более востребованными. Казахстан не стал исключением и предлагает обширные возможности для обучения на психологические специальности.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2373
Re: Обучение в Казахстане на психолога онлайн
Отправлено: 25.09.23 - 21:47
#1
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Никак абайка статью заказал. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19524
Re: Обучение в Казахстане на психолога онлайн
Отправлено: 25.09.23 - 21:52
#2
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Цитата:
Эл-починно:
Никак абайка статью заказал.

Не можешь сам - учи других :lol:
Профайл
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