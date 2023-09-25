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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.09.23 - 18:56
Цитата:
Да, так и есть. Вроде как немножко можно, но вообще нельзя, и понимай как хочешь ))
Цитата:
Это пожалуй самый сложный вопрос. По идее украинцы и русские это вообще один народ. Граница там весьма условная, внешних отличий мало. Одна лишь существенная разница между русскими и украинцами - язык. Так вот на этой почве там и пошли тёрки. Русский язык по закону являлся региональным в Луганске и Донецке, но когда закон этот отменили - там начались эти все недовольства. Можно сказать, что Луганск и Донецк - это русские, запертые в независимой Украине. Если этого не достаточно для самоопределения, то давайте вместе проанализируем похожие случаи в мировой практике.
saba:
Мутное какое то дело.
Мутное какое то дело.
Да, так и есть. Вроде как немножко можно, но вообще нельзя, и понимай как хочешь ))
Цитата:
saba:
И потом право народов., Является ли население Донецкой и Луганской областей отдельным народом или отдельный народ это население ДНР и ЛНР?
И потом право народов., Является ли население Донецкой и Луганской областей отдельным народом или отдельный народ это население ДНР и ЛНР?
Это пожалуй самый сложный вопрос. По идее украинцы и русские это вообще один народ. Граница там весьма условная, внешних отличий мало. Одна лишь существенная разница между русскими и украинцами - язык. Так вот на этой почве там и пошли тёрки. Русский язык по закону являлся региональным в Луганске и Донецке, но когда закон этот отменили - там начались эти все недовольства. Можно сказать, что Луганск и Донецк - это русские, запертые в независимой Украине. Если этого не достаточно для самоопределения, то давайте вместе проанализируем похожие случаи в мировой практике.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2927
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.09.23 - 19:07
Цитата:
А они существуют? примеры каталанцев, басков, шотландцев как то совсем не вдохновляют, а Ольстер? Причём в большинстве своём различия в языке даже меньше чем в примере с украинским. а то и вовсе отсутствуют как например с Шотландией и Северной Ирландией
maxsaf:
вместе проанализируем похожие случаи в мировой практике.
вместе проанализируем похожие случаи в мировой практике.
А они существуют? примеры каталанцев, басков, шотландцев как то совсем не вдохновляют, а Ольстер? Причём в большинстве своём различия в языке даже меньше чем в примере с украинским. а то и вовсе отсутствуют как например с Шотландией и Северной Ирландией
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2927
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.09.23 - 19:14
Цитата:
Да если судить с Вашей точки зрения. По сути те украинцы , которые живут в Казахстане давно не украинцы, а русские. Они себя ассоциируют не с Украиной, а с Россией. А вот с теми кто живёт в Украине всё намного сложнее. Вопрос самоидентификации там другой. Там даже для русскоязычных, Донбасс оставим в стороне, главный момент самоидентификации украинский как отдельное государство, потом Европа принадлежность к которой они очень сильно отстаивают, в отличие от России.
maxsaf:
По идее украинцы и русские
По идее украинцы и русские
Да если судить с Вашей точки зрения. По сути те украинцы , которые живут в Казахстане давно не украинцы, а русские. Они себя ассоциируют не с Украиной, а с Россией. А вот с теми кто живёт в Украине всё намного сложнее. Вопрос самоидентификации там другой. Там даже для русскоязычных, Донбасс оставим в стороне, главный момент самоидентификации украинский как отдельное государство, потом Европа принадлежность к которой они очень сильно отстаивают, в отличие от России.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.09.23 - 19:21
Цитата:
С этим пожалуй соглашусь, язык решает.
saba:
По сути те украинцы , которые живут в Казахстане давно не украинцы, а русские.
По сути те украинцы , которые живут в Казахстане давно не украинцы, а русские.
С этим пожалуй соглашусь, язык решает.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.09.23 - 19:22
Цитата:
saba: По сути те украинцы , которые живут в Казахстане давно не украинцы, а русскиеМестные националисты любого Славянина считают русским. Они всех записали в один ряд. Они даже фамилию не спрашивают и язык, сразу определяют в русские. Я понял так что они фальшивые защитники украинцев.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.09.23 - 19:26
Цитата:
Странно, что у белорусов нет таких проблем, прекрасно себя чувствуют вместе с Россией и в Европу их не тянет. Как так?
saba:
главный момент самоидентификации украинский как отдельное государство, потом Европа принадлежность к которой они очень сильно отстаивают, в отличие от России.
главный момент самоидентификации украинский как отдельное государство, потом Европа принадлежность к которой они очень сильно отстаивают, в отличие от России.
Странно, что у белорусов нет таких проблем, прекрасно себя чувствуют вместе с Россией и в Европу их не тянет. Как так?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.09.23 - 19:26
Цитата:
saba:Как говорится мы все для вас на одно лицо))). А я вот могу отличить казаха от таджика и узбека. Беларуса могу отличить от русского. А вот с украинцами тут тяжело. У них кровь очень сильно смешалась с русскими с беларусами. Практически чистого не найти.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.09.23 - 19:29
Цитата:
Самый фальшивый это Марикждан. Он по мнению самих украинцев - манкурт самый натуральный.
Vit:
они фальшивые защитники украинцев.
они фальшивые защитники украинцев.
Самый фальшивый это Марикждан. Он по мнению самих украинцев - манкурт самый натуральный.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.09.23 - 19:30
Цитата:
Тянет и ещё как тянет. Вся граница в беларусах. Все гоняют туда на работу. У многих уже там жильё.и все ненавидят батьку. Беларуссия находится на грани . Чуть слабинку покажут и развалят её.
[Исправлено: Vit, 25.09.2023 - 18:31]
maxsaf:
Европу их не тянет. Как так?
Европу их не тянет. Как так?
Тянет и ещё как тянет. Вся граница в беларусах. Все гоняют туда на работу. У многих уже там жильё.и все ненавидят батьку. Беларуссия находится на грани . Чуть слабинку покажут и развалят её.
[Исправлено: Vit, 25.09.2023 - 18:31]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.09.23 - 19:58
Цитата:
Это скорее всего из-за ситуации с Россией в целом. Понятное дело, на них тоже санкции и курс сказывается. В Казахстане тоже не все любят Токаева, за то что он от России не отвернулся и все связи не прервал. А за все проблемы в экономике будут винить именно тесные связи с Россией. Так что ещё не известно, где раньше терпение лопнет.
Vit:
Тянет и ещё как тянет. Вся граница в беларусах. Все гоняют туда на работу. У многих уже там жильё.и все ненавидят батьку. Беларуссия находится на грани . Чуть слабинку покажут и развалят её.
Тянет и ещё как тянет. Вся граница в беларусах. Все гоняют туда на работу. У многих уже там жильё.и все ненавидят батьку. Беларуссия находится на грани . Чуть слабинку покажут и развалят её.
Это скорее всего из-за ситуации с Россией в целом. Понятное дело, на них тоже санкции и курс сказывается. В Казахстане тоже не все любят Токаева, за то что он от России не отвернулся и все связи не прервал. А за все проблемы в экономике будут винить именно тесные связи с Россией. Так что ещё не известно, где раньше терпение лопнет.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.09.23 - 20:02
Цитата:
Мое мнение - тут нет правых. Косяки есть с обоих сторон в огромном количестве. Поэтому самый разумный вариант - держать нейтралитет, по примеру руководства Казахстана.
Vit:
Тут не только самоопределение. Люди не поддержали госпереворот.
Тут не только самоопределение. Люди не поддержали госпереворот.
Мое мнение - тут нет правых. Косяки есть с обоих сторон в огромном количестве. Поэтому самый разумный вариант - держать нейтралитет, по примеру руководства Казахстана.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 2371
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.09.23 - 20:10
Цитата:
Согласен, иначе бы не было никакой Тихановской и подобных демонстраций.
Vit:
Тянет и ещё как тянет.
Тянет и ещё как тянет.
Согласен, иначе бы не было никакой Тихановской и подобных демонстраций.
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