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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19520
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.09.23 - 18:56
#9946
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Цитата:
saba:
Мутное какое то дело.

Да, так и есть. Вроде как немножко можно, но вообще нельзя, и понимай как хочешь ))

Цитата:
saba:
И потом право народов., Является ли население Донецкой и Луганской областей отдельным народом или отдельный народ это население ДНР и ЛНР?


Это пожалуй самый сложный вопрос. По идее украинцы и русские это вообще один народ. Граница там весьма условная, внешних отличий мало. Одна лишь существенная разница между русскими и украинцами - язык. Так вот на этой почве там и пошли тёрки. Русский язык по закону являлся региональным в Луганске и Донецке, но когда закон этот отменили - там начались эти все недовольства. Можно сказать, что Луганск и Донецк - это русские, запертые в независимой Украине. Если этого не достаточно для самоопределения, то давайте вместе проанализируем похожие случаи в мировой практике.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2927
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.09.23 - 19:07
#9947
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Цитата:
maxsaf:
вместе проанализируем похожие случаи в мировой практике.

А они существуют? примеры каталанцев, басков, шотландцев как то совсем не вдохновляют, а Ольстер? Причём в большинстве своём различия в языке даже меньше чем в примере с украинским. а то и вовсе отсутствуют как например с Шотландией и Северной Ирландией
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2927
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.09.23 - 19:14
#9948
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Цитата:
maxsaf:
По идее украинцы и русские

Да если судить с Вашей точки зрения. По сути те украинцы , которые живут в Казахстане давно не украинцы, а русские. Они себя ассоциируют не с Украиной, а с Россией. А вот с теми кто живёт в Украине всё намного сложнее. Вопрос самоидентификации там другой. Там даже для русскоязычных, Донбасс оставим в стороне, главный момент самоидентификации украинский как отдельное государство, потом Европа принадлежность к которой они очень сильно отстаивают, в отличие от России.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19520
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.09.23 - 19:21
#9949
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Цитата:
saba:
По сути те украинцы , которые живут в Казахстане давно не украинцы, а русские.

С этим пожалуй соглашусь, язык решает.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13185
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.09.23 - 19:22
#9950
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Цитата:
saba: По сути те украинцы , которые живут в Казахстане давно не украинцы, а русские
Местные националисты любого Славянина считают русским. Они всех записали в один ряд. Они даже фамилию не спрашивают и язык, сразу определяют в русские. Я понял так что они фальшивые защитники украинцев.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19520
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.09.23 - 19:26
#9951
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Цитата:
saba:
главный момент самоидентификации украинский как отдельное государство, потом Европа принадлежность к которой они очень сильно отстаивают, в отличие от России.

Странно, что у белорусов нет таких проблем, прекрасно себя чувствуют вместе с Россией и в Европу их не тянет. Как так?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13185
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.09.23 - 19:26
#9952
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Цитата:
saba:
Как говорится мы все для вас на одно лицо))). А я вот могу отличить казаха от таджика и узбека. Беларуса могу отличить от русского. А вот с украинцами тут тяжело. У них кровь очень сильно смешалась с русскими с беларусами. Практически чистого не найти.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19520
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.09.23 - 19:29
#9953
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Цитата:
Vit:
они фальшивые защитники украинцев.

Самый фальшивый это Марикждан. Он по мнению самих украинцев - манкурт самый натуральный. :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13185
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.09.23 - 19:30
#9954
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Цитата:
maxsaf:
Европу их не тянет. Как так?

Тянет и ещё как тянет. Вся граница в беларусах. Все гоняют туда на работу. У многих уже там жильё.и все ненавидят батьку. Беларуссия находится на грани . Чуть слабинку покажут и развалят её.

[Исправлено: Vit, 25.09.2023 - 18:31]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19520
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.09.23 - 19:58
#9955
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Цитата:
Vit:
Тянет и ещё как тянет. Вся граница в беларусах. Все гоняют туда на работу. У многих уже там жильё.и все ненавидят батьку. Беларуссия находится на грани . Чуть слабинку покажут и развалят её.

Это скорее всего из-за ситуации с Россией в целом. Понятное дело, на них тоже санкции и курс сказывается. В Казахстане тоже не все любят Токаева, за то что он от России не отвернулся и все связи не прервал. А за все проблемы в экономике будут винить именно тесные связи с Россией. Так что ещё не известно, где раньше терпение лопнет.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19520
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.09.23 - 20:02
#9956
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Цитата:
Vit:
Тут не только самоопределение. Люди не поддержали госпереворот.

Мое мнение - тут нет правых. Косяки есть с обоих сторон в огромном количестве. Поэтому самый разумный вариант - держать нейтралитет, по примеру руководства Казахстана.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2371
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.09.23 - 20:10
#9957
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Цитата:
Vit:
Тянет и ещё как тянет.

Согласен, иначе бы не было никакой Тихановской и подобных демонстраций.
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