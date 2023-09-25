Отправлено: - 18:56

saba:

Мутное какое то дело.

saba:

И потом право народов., Является ли население Донецкой и Луганской областей отдельным народом или отдельный народ это население ДНР и ЛНР?

Цитата:Да, так и есть. Вроде как немножко можно, но вообще нельзя, и понимай как хочешь ))Цитата:Это пожалуй самый сложный вопрос. По идее украинцы и русские это вообще один народ. Граница там весьма условная, внешних отличий мало. Одна лишь существенная разница между русскими и украинцами - язык. Так вот на этой почве там и пошли тёрки. Русский язык по закону являлся региональным в Луганске и Донецке, но когда закон этот отменили - там начались эти все недовольства. Можно сказать, что Луганск и Донецк - это русские, запертые в независимой Украине. Если этого не достаточно для самоопределения, то давайте вместе проанализируем похожие случаи в мировой практике.