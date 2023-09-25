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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19514
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.09.23 - 12:16
#9931
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Цитата:
abaika95:
у нас нехватки учителей информатики вроде нет зачем ты нам?

Да у вас и врачей нехватки нет, и инженеров нехватки нет)) сразу рождаются специалистами :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2925
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.09.23 - 12:17
#9932
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Цитата:
таноми52:
Лично мне Вы наиболее симпатичны из противоположностей

Я счастлив, без иронии. В общем и не думал обижаться, если спор порождает обиду, он тут же перерастает в драку.
Максаф извините меня тоже. Я просто высказал своё мнение о Вашем творчестве. Как человека я Вас не знаю и посему судить не могу. Скорее всего в личном общении Вы просто душка
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31284
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.09.23 - 12:17
#9933
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Русский мир пришел в Одессу



Таким мы это и представляли..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19514
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.09.23 - 12:22
#9934
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Цитата:
abaika95:
и глава государства его облизывает умиляясь нам тоже надо пример с вас брать?

Не, это нам с вашего главы государства надо пример брать:

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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2925
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.09.23 - 12:23
#9935
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Как разбогатею, так приглашу вас всех на загородную виллу и спою вам на гитаре. Но это только когда разбогатею, пока к сожалению в наличии только гитара и та сломанная.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19514
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.09.23 - 12:28
#9936
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Цитата:
saba:
Максаф извините меня тоже. Я просто высказал своё мнение о Вашем творчестве.

Та ну перестаньте, у меня к вам вообще претензий ноль. :-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2925
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.09.23 - 12:31
#9937
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Цитата:
maxsaf:
ноль.

Ну всё спокойный сон мне обеспечен
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2925
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.09.23 - 12:37
#9938
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Цитата:
maxsaf:
ЛНР и ДНР бороться за право на самоопределение...

В 1999 году Венецианская комиссия изучила вопрос о самоопределении и отделении с точки зрения конституционного права[8]. Комиссия не нашла в текстах конституций положений, предусматривающих отделение части территории страны. Напротив, многие конституции это запрещают, провозглашая неделимость государства, национальное единство или территориальную целостность. Некоторые конституции оставляют возможность для отделения посредством конституционных поправок. С другой стороны, термин «самоопределение» в текстах конституций может означать деколонизацию, независимость уже сложившегося государства и, наконец, «внутреннее» самоопределение — право народов свободно определять их политический статус и осуществлять своё развитие в пределах государства. По мнению Венецианской комиссии, сегодня самоопределение следует понимать главным образом как внутреннее — в рамках существующих границ, а не как внешнее — через отделение.
Вычитал в Википедии. Мутное какое то дело. И потом право народов., Является ли население Донецкой и Луганской областей отдельным народом или отдельный народ это население ДНР и ЛНР?
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2925
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.09.23 - 12:41
#9939
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там в Википедии ещё что то говорится о заключении Венецианской комиссии о приоритете территориальной целостности государства над правом на самоопределение, но это уже такие юридические дебри, даже читать не стал
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13182
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.09.23 - 12:42
#9940
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Тут не только самоопределение. Люди не поддержали госпереворот. А их за это начали стрелять, бомбить, 8 лет без остановки и выходных.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2925
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.09.23 - 12:59
#9941
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Хотел бы высказаться про таблицу Менделеева в недрах Казахстана. Достаточно устойчивый миф, который используют как ура патриоты, так и любители покритиковать правительство. думал написать в народных новостях, но какая это новость. А здесь вроде можно. Таблица Менделеева в недрах Казахстана это то же самое, как целинные и залежные земли в глазах Хрущева. Они вроде как бы есть, но достать их очень сложно и скорее всего нерентабельно. Недавно промелькнула заметка о тендере на разведку двух месторождений редкоземельных металлов в Казахстане. Несмотря на острую нехватку таковых интереса ноль. Просто эти металлы находятся в таком связанном состоянии с другими рудами, что добывать их пока невыгодно. Так и с большинством остальных элементов пресловутой таблицы. То что было рентабельно разрабатывалось со времён Союза, а ту же самую нефть не трогали по причине большого количества парафина, была только Эмбанефть. Особняком стоит уран где тоже хотели закрывать добычу, если бы не Джакишев и его команда. По запасам мы на втором месте , по проценту содержания его в руде намного ниже. В Канаде процент выше в десятки раз, но по добыче они на четвёртом месте. Но тут просто эффект роли личности в истории
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2925
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.09.23 - 13:05
#9942
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Цитата:
Vit:
А их за это начали стрелять, бомбить, 8 лет без остановки и выходных.

Виталий просто посмотри в интернете есть видео из Донецка, Луганска в эти кошмарные 8 лет. тогда может и перестанешь . Цветущие города и посмотри как изменилась жизнь после 24.01 2022 года. ещё раз говорю. по статистике ЛДНР погибло за время АТО Украины чуть более 5000 человек, а за время СВО?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2925
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.09.23 - 13:09
#9943
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Цитата:
Vit:
Люди не поддержали госпереворот.

Все лидеры ЛДНР были на Майдане, там был отдельный лагерь донецких шахтёров, все они были за отставку Януковича, ЧТО случилось, почему в ночь бегства заранее они свернулись и ушли, я не знаю,это могут рассказать только они сами
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14042
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.09.23 - 17:09
#9944
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Цитата:
maxsaf:
Да у вас и врачей нехватки нет, и инженеров нехватки нет)) сразу рождаются специалистами

врачей нехватка
людей много стало резко
инженеров тоже
предприятия возрождаются потихоньку
а вот учителей информатики хватает
каждый универ выпускает сотни программистов каждый год) Цитата:
maxsaf:
Не, это нам с вашего главы государства надо пример брать:

соседей не выбирают
приходится жать руку всяким
сталин вон тоже Риббентропу ручки жал
а у вас умышленно в парламент позвали ветерана СС
ты макс не хочешь выразить недовольство данным обстоятельством?
что в парламенте твоей страны чевствуют нацистов?
что законно избранный глава страны лобызался с ссовцем?
вы в какой стране ваще живете там?
может на митинг вам русскоязычным пора выйти в Виннипеге?))
Цитата:
Vit:
Люди не поддержали госпереворот. А их за это начали стрелять, бомбить, 8 лет без остановки и выходных.

люди поддержали госпереворот
особенно жители донбасса
просто по мнению элит донецка к власти в киеве пришли не те
что пришлось гнать титушек захватывать администрации
убивать депутатов которые отказывались присоединится к сепаратистам
вот за это киев пошел наводить порядок на своих территориях
как москва когда то ходила наводить порядок в чечне за что ей никто слова не говорил в 90ые и нулевые, и санкции не накладывал
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2925
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.09.23 - 17:15
#9945
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Цитата:
abaika95:
санкции не накладывал

Что то я и не задумывался об этом, знаю арабские страны протестовали и материальную помощь высылали. Но про санкции действительно не слышал.
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