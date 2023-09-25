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≡ Чудеса на виражах
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47618
Чудеса на виражах
Отправлено: 25.09.23 - 09:33
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Самолёты Уральских авиалиний уже второй раз сажают в поле, первый раз в кукурузу, даже кино сняли, а второй в пшеницу. Понимаю, что горожанину эту туфту можно загонять и он поверит. Но нам, парням от сохи, рассказывать сказки про то, как груженный 66-тонный самолёт на скорости посадили в поле, где посажена пшеница или кукуруза, не надо.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4328
Re: Чудеса на виражах
Отправлено: 25.09.23 - 14:52
#15
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Отмечают, что генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов рассказал, сколько потребуется денег на выкуп из лизинга всех 52 самолётов Airbus. Общая сумма — около 900 млн долларов. Якобы, все они проходят полное плановое техническое обслуживание. Если бы проходили полное обслуживание, тогда не было бы отказов различных систем.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4328
Чудеса на виражах
Отправлено: 25.09.23 - 15:10
#16
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Также, по обслуживанию отмечают, что формально проводят и по комплектующим проблемы, скорее всего не оригинальные ставят:

Boeing и Airbus составляют около 77% российского парка из 696 находящихся в эксплуатации самолетов. В декабре Центральный банк России заявил, что на западные самолеты приходится 97% всех пассажирских перевозок в России.

Эти современные самолеты, как правило, нуждаются в обновлениях программного обеспечения, доступе к руководствам по устранению неполадок и техническому обслуживанию, квалифицированным инженерам и, что особенно важно, запасным частям для замены вышедших из строя компонентов.

Однако уже более года санкции США и Европы лишили российских перевозчиков контактов с производителями самолетов, центрами по техническому обслуживанию и поставщиками ключевых деталей самолетов, от двигателей до шасси.

Согласно анализу российской авиации, проведенному нашим журналом, сотни российских самолетов прошли техническое обслуживание, не имея доступа ни к чему из вышеперечисленного. В этом году еще сотни самолетов должны пройти плановое техническое обслуживание.

Подробнее здесь:
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
360
Re: Чудеса на виражах
Отправлено: 25.09.23 - 17:08
#17
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Может неясно пытаюсь донести мысль: авиакатастрофы фейковые, да самолёт каким-то образом доставили в поле без кресел, груза и пассажиров. Убегающие пассажиры - актёры, зачем это делать, вот в чём вопрос?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14042
Re: Чудеса на виражах
Отправлено: 25.09.23 - 17:12
#18
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Цитата:
Ильяс:
Может неясно пытаюсь донести мысль: авиакатастрофы фейковые, да самолёт каким-то образом доставили в поле без кресел, груза и пассажиров. Убегающие пассажиры - актёры, зачем это делать, вот в чём вопрос?

ааааа ну теперь все ясно стало

российские авиалинии таким образом показывают что беда с запчастями к самолетам
вот и сажают их в поле без пассажиров
чтобы до москвы дошло что пора бы уже что то делать иначе завтра эти самолеты в поле просто падать начнут
теория заговора номер 451
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13182
Чудеса на виражах
Отправлено: 25.09.23 - 17:25
#19
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Там просто кино снимали. Вторую серию про авиакатастрофы. Первая была спасение на кукурузном поле,вторая серия про спасение на пшеничном поле. А вы тут раздули)))
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