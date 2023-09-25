«Одумайтесь!»: Эмоциональное видео таксиста обсуждают в Казнете
Отправлено: 25.09.23 - 11:51
«Мне очень тяжело. Но вы своим пальцем ставите одну «звезду», и становится еще хуже. Если вам не нравится эконом, вызывайте бизнес-класс, приедет классная машина, чистая. Не надо ставить нам одну «звезду», − заявил водитель. Читать новость
заказываешь эконом расчитываешь что не мерс конечно но простенькая советская приедет в нормальном человеческом состоянии-эконом же приезжает разваленная тарантайка у которой двери не открываются багажник забит хламом-сумку уже не поставить салон прокуренный сиденья передние не отодвигаются что сидеть сзади невозможно водила либо всю дорогу вопросами задалбывает поддерживая "непринужденную" беседу которая нафиг никому не сдалась либо слушает муть всякую
а потом ноют "ой почему а мне 1 звезду ставят? я ведь был так вежлив!!!" если машина не пригодна к перевозкам людей то хоть в фраке езди тебе всеровно будут ставить 1 звезду за обслуживание эконом такси означает что ты не на новой машине поедешь но это не значит что за тобой должны присылать телегу с движком
В бытность работы таксистом, один тип оставил комент и оценку на меня по приложению индрайвер.там было целое письмо. Что самое интересное, он пишет очень много лестного про меня, музыка хорошая (ранняя примадонна), авто и стиль вождения (неторопливо и плавно), что я приятной наружности симпотяжка такой, НО всё-таки нашел во мне один изъян. На панели у меня три маленькие иконки,что остались от старого владельца авто, если я не уберу их, тот он пришлет на меня проклятия
Это же прикол. И это не таксист. Как этот оборванец им может быть вообще хоть кем то? За всю жизнь ничего не заработал, но настругал пятерых или сколько их там, детей.. И да, надо быть попроще и за маты следует его наказать.
Мне достаточно здравствуйте - до свидания. Не люблю когда таксист много балтает. И музыку .Обычно я еду на работу и голова и так разными планами, мыслями забита, короче каша в голове. Сажусь на заднее сиденье и хочу спокойствие. Не хочу смотреть на дорогу на переднем сиденье, мне и так предстоит большая дорога.
Это таксист и таких на дороге много. Я как бывший таксист (бывших не бывает) могу это утверждать. Мне стало неловко перед моей женой , когда она вызвала моё такси и приехала машина в которой не было бардачка, оттуда торчали провода, всё было в пыли и чехлы страшные. Встречаются неадекватные люди среди пассажиров , но их от силы пять процентов. Самое страшное в работе таксиста, это когда сел пьяный клиент и уснул по дороге. Одного я вытаскивал полтора часа. Могу сказать за всё время моей работы рейтинг бывает падает, но это заранее можно предсказать. Это когда едут сумасшедшие мамаши, особенный пул составляют папаши, которые заставляют в 30 градусную жару закрыть окна и не включать кондиционер
Сфера услуг самая неблагодарная работа, за которую нужно платить двойную ЗП. Так как половина людей хамло, а пьяные пассажиры большенство крутые ,пальцы гнут, сопли надувают) незнаю как Саба их терпел.
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