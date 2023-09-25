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«Вместе сделаем город чистым!» - Принять участие в месячнике санитарной очистки призвал аким Костаная
«Вместе сделаем город чистым!» - Принять участие в месячнике санитарной очистки призвал аким Костаная
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