Отправлено: - 07:10

родом из Шанхая2022:

.А грязь незвисит от освЯщения она зависит от акимата когда он надумает привести дороги в порядок.

[Исправлено: Gljuk, 25.09.2023 - 08:22]

Цитата:Да ваш ПЧСТР давно пора обнести колючей проволокой, и заставить убирать ту грязь которую развели вы там!