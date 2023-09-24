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≡ Ибо ночь темна и полна ужасов. Как аким Костаная уличное освещение инспектировал
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47618
Ибо ночь темна и полна ужасов. Как аким Костаная уличное освещение инспектировал
Отправлено: 24.09.23 - 18:04
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Акима в первую очередь интересовали те улицы, где в этом году ведут капитальный ремонт уличного освещения. Всего их 31, на них из бюджета выделили 2 млрд тенге. Работы выполнены на 65-70%. При этом аким отмечает, что подрядчики все равно отстают от графика.
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2925
Re: Ибо ночь темна и полна ужасов. Как аким Костаная уличное...
Отправлено: 25.09.23 - 03:34
#15
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Я с бельгциим одним разговаривал, у них проблемы, ЛЕД светильники мерцают, а галогены не экологичны, хотя для холодного цвета фосфор добавляют, а ртуть для галогенов утилизировать копейки нужны
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1443
Ибо ночь темна и полна ужасов. Как аким Костаная уличное освещение инспектировал
Отправлено: 25.09.23 - 07:10
#16
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
.А грязь незвисит от освЯщения она зависит от акимата когда он надумает привести дороги в порядок.


Да ваш ПЧСТР давно пора обнести колючей проволокой, и заставить убирать ту грязь которую развели вы там!

[Исправлено: Gljuk, 25.09.2023 - 08:22]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1443
Re: Ибо ночь темна и полна ужасов. Как аким Костаная уличное...
Отправлено: 25.09.23 - 07:12
#17
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Цитата:
если все пойдет по плану, то в Костанае через несколько лет "не останется улиц, куда бы не заходили с ремонтом".

Источник:


всё равно найдут на что жаловаться!
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3128
Ибо ночь темна и полна ужасов. Как аким Костаная уличное освещение инспектировал
Отправлено: 25.09.23 - 08:21
#18
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вопрос, зачем убирают монументальные железобетонные троллейбусные опоры, которые могли бы стоять ещё не один десяток лет? А вместо них ставят хлипкие ржавеющие опроры из тонкого металла? Иначе как распилом бюджета это обьяснить нельзя

[Исправлено: юля елиссева, 25.09.2023 - 08:23]
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2925
Re: Ибо ночь темна и полна ужасов. Как аким Костаная уличное...
Отправлено: 25.09.23 - 16:11
#19
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Цитата:
юля елиссева:

ответ:
Эти опоры не положены городу у которых нет троллейбусов. Просто удивляюсь как это Антикор за это не зацепился. Столбы(опоры) должны соответствовать стандарту РК, т.к троллейбусы у нас не ходят, мы уже не соответствуем. Это чиновничья логика, простому жителю её не понять
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2925
Re: Ибо ночь темна и полна ужасов. Как аким Костаная уличное...
Отправлено: 25.09.23 - 16:13
#20
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Просто сидеть никому не хочется, за обращения граждан, поэтому и 300 раз перестраховываются. А Ваш пост в публичном месте(газете) уже можно принять как обращение граждан
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