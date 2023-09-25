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≡ Закладчика наркотиков задержали сотрудники полиции в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47618
Закладчика наркотиков задержали сотрудники полиции в Костанайской области
Отправлено: 25.09.23 - 16:13
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Житель областного центра был задержан при перевозке особо крупной партии наркотических средств – гашиша весом около 1 кг. Задержанный временно проживал на территории Петропавловска и приезжал в Костанай для закладки наркотиков.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1443
Re: Закладчика наркотиков задержали сотрудники полиции в...
Отправлено: 25.09.23 - 16:13
#1
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Цитата:
Задержанный временно проживал на территории Петропавловска и приезжал в Костанай для закладки наркотиков.

Источник:

Костнайские полицейские не терпят конкуренции со стороны Петропавловцев!
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