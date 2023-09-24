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≡ Прямиком из Марокко. Готовим блинчики «Тысяча и одна дырочка»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47616
Прямиком из Марокко. Готовим блинчики «Тысяча и одна дырочка»
Отправлено: 24.09.23 - 14:49
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Необычным рецептом блинчиков, которые также называют «багрир», поделилась постоянная участница нашего кулинарного клуба Ксения. Готовятся они на воде, и в тесто совсем не добавляют яиц. Зато большую часть сухой массы составляет манка.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31283
Re: Прямиком из Марокко. Готовим блинчики «Тысяча и одна...
Отправлено: 24.09.23 - 14:49
#1
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Мы пробовали, толстые, разбухивают.
Больше не делали
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1441
Re: Прямиком из Марокко. Готовим блинчики «Тысяча и одна...
Отправлено: 24.09.23 - 15:16
#2
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Цитата:
Необычным рецептом блинчиков, которые также называют «багрир»

Источник:


готовят их не из манки а из коровьего молозиво!
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26058
Re: Прямиком из Марокко. Готовим блинчики «Тысяча и одна...
Отправлено: 25.09.23 - 13:49
#3
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
из коровьего молозиво!

Это что, такое?... :oops: :-x
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13180
Прямиком из Марокко. Готовим блинчики «Тысяча и одна дырочка»
Отправлено: 25.09.23 - 14:03
#4
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Цитата:
drakon: Это что, такое?
Гугл говорит это молоко из беременной коровы))) наверно очень вкусные получаются блинчики)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26058
Прямиком из Марокко. Готовим блинчики «Тысяча и одна дырочка»
Отправлено: 25.09.23 - 14:06
#5
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Цитата:
Vit:
это молоко из беременной коровы))

А у беременных женщин, тоже - молозиво?... :lol: ;-)
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