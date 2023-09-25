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Чудеса на виражах
Чудеса на виражах
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47616
Чудеса на виражах
Отправлено: 25.09.23 - 09:33
Самолёты Уральских авиалиний уже второй раз сажают в поле, первый раз в кукурузу, даже кино сняли, а второй в пшеницу. Понимаю, что горожанину эту туфту можно загонять и он поверит. Но нам, парням от сохи, рассказывать сказки про то, как груженный 66-тонный самолёт на скорости посадили в поле, где посажена пшеница или кукуруза, не надо.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 02.03.15
- Сообщений:
- 345
Re: Чудеса на виражах
Отправлено: 25.09.23 - 09:33
Ничего не понял, но очень интересно.
Re: Чудеса на виражах
Отправлено: 25.09.23 - 10:26
Цитата:
Вас все время обманывают. То что тяжелее воздуха - вообще летать не может. Это вселенский заговор.
Но нам, парням от сохи, рассказывать сказки про то, как груженный 66-тонный самолёт на скорости посадили в поле
Вас все время обманывают. То что тяжелее воздуха - вообще летать не может. Это вселенский заговор.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3128
Re: Чудеса на виражах
Отправлено: 25.09.23 - 10:29
что хотел сказать этот антиваксер? кто-то понял?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14040
Re: Чудеса на виражах
Отправлено: 25.09.23 - 10:40
когда ильяс пишет про политику/экономику/социологию/жкх тут какието "недолекие" рукоплескают с коментами "куда поставить лайк?"
как только ильяс ударятся в какую-то пещерную конспирологию а-ля вакцины нас убьют, самолеты не летают, земля то плоская все его фанаты срочно ловят тишину и не отсвечивают)
чтож лайки не ставите?))) кумиры-конспирологи они вот такие у вас
сначала у него самолеты не летают
завтра он с серьезным видом будет про золотой миллиард и комитет 300 вещать))
как только ильяс ударятся в какую-то пещерную конспирологию а-ля вакцины нас убьют, самолеты не летают, земля то плоская все его фанаты срочно ловят тишину и не отсвечивают)
чтож лайки не ставите?))) кумиры-конспирологи они вот такие у вас
сначала у него самолеты не летают
завтра он с серьезным видом будет про золотой миллиард и комитет 300 вещать))
Re: Чудеса на виражах
Отправлено: 25.09.23 - 10:41
Цитата:
Очередной ребус от маэстро
юля елиссева:
что хотел сказать этот антиваксер? кто-то понял?
что хотел сказать этот антиваксер? кто-то понял?
Очередной ребус от маэстро
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3225
Re: Чудеса на виражах
Отправлено: 25.09.23 - 10:56
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 31283
Re: Чудеса на виражах
Отправлено: 25.09.23 - 11:17
Там же вроде хотели убить еще людей, для профилактики..
Что то связать с Пригожиным и тд..
Ну..
Не получилось..
Получится в другой раз.
Людей в России много..
Что то связать с Пригожиным и тд..
Ну..
Не получилось..
Получится в другой раз.
Людей в России много..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6331
Re: Чудеса на виражах
Отправлено: 25.09.23 - 11:53
По вашему эти новости следует отнести к категории "не может быть" или "ты не поверишь". Но вот что я вам расскажу. Ехал я как-то в вагоне люкс ( двухместные), там в соседнем купе девушка с мужиком ехали, так его пасья предложила своему спутнику сделать приятное оральным методом. Пока шел процесс, девушка умыкнула партманэ и сошла на первой же станции. Шуму было на весь вагон, приходили опера даже нас допрашивать, но как обычно никто ничего не видел
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1108
Re: Чудеса на виражах
Отправлено: 25.09.23 - 12:06
Что за бред?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 31283
Чудеса на виражах
Отправлено: 25.09.23 - 12:11
Еще года три войны надо, чтоб прочувствовать, на сколько ослабла Россия и ее самолетики, как экономически, так скорее всего и физически.
Но это никому не надо.
Гробы летают пока что, все идет по плану..
Но это никому не надо.
Гробы летают пока что, все идет по плану..
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1271
Re: Чудеса на виражах
Отправлено: 25.09.23 - 13:13
Два идиота сидели там за штурвалом.
Как можно с аэродрома уйти с выпущенными шасси, лететь до Новосибирска — и кончилось топливо? Как это вообще возможно — подвергать такому риску жизни пассажиров, садиться в поле? Это им повезло, Господь спас. <...> Слава Богу, что не убили людей — сейчас бы такой резонанс был, я даже представить себе не могу», — поделился Сытник.
Посадку аэробуса в поле он называл «отвратительнейшим случаем», поскольку у пилотов была возможность приземлиться в аэропорту, где есть медпомощь, пожарная служба и техническое обеспечение, поддержка диспетчера и все остальные условия, включая программы для захода на посадку и определение скорости.«Если что-то случится, выкатится [за пределы полосы] — пассажиров могут спасти, загорелся — затушат. А в поле он [командир экипажа] садился — и там всё, значит, у него получилось безопасно? Идиот.
Просто повезло, это редкое везение, удивительное. Я радуюсь, что пассажиры живы, что люди не пострадали», — рассуждает заслуженный пилот России.Не меньше возмущения у Сытника вызвало заявление менеджера авиакомпании, который выразил уверенность в том, что пилоты А-320 выбрали верную тактику действий в сложившейся ситуации.«Ну если менеджер говорит, что он [пилот] всё правильно сделал, — значит, там у них в „Уральских авиалиниях“ вместо головы, наверное, чугунки, тыквы или чего ещё», — сделал вывод собеседник
Инфо24.О пилоте, посадившем аэробус в поле, он высказался очень жёстко. «Ему 33 года, не менее 10 лет летает, командир корабля на Airbus 320. Просто дурак, который случайно попал в авиацию», — поделился мнением Сытник.
По его словам, отказ одной из гидравлических систем для аэробуса — не та ситуация, в которой следовало уходить в другой аэропорт из-за более длинной ВПП, поскольку у А-320 три таких системы, причем не зависимых друг от друга.«Гидросистема отказывает на каждом типе самолетов раза по два-три. Сальник побежал, труба лопнула... Ну и что?
Доставай книжку и смотри, что надо делать. Выходит из строя одна [гидросистема] — остаются две. Выходят две — остаётся одна. Рули остаются, шасси выпускаются от резервной системы.
Убрать их потом нельзя, но они выпускаются в районе аэродрома. Всё работает, двигатели крутятся, самолёт управляется. Какого рожна их попёрло в Новосибирск? Полоса короткая, „нога“ не работает, а вдруг выкатимся? А в поле что, ты не выкатился? Где мозги у человека? Ну какие это лётчики?» — возмутился заслуженный пилот России.
Как можно с аэродрома уйти с выпущенными шасси, лететь до Новосибирска — и кончилось топливо? Как это вообще возможно — подвергать такому риску жизни пассажиров, садиться в поле? Это им повезло, Господь спас. <...> Слава Богу, что не убили людей — сейчас бы такой резонанс был, я даже представить себе не могу», — поделился Сытник.
Посадку аэробуса в поле он называл «отвратительнейшим случаем», поскольку у пилотов была возможность приземлиться в аэропорту, где есть медпомощь, пожарная служба и техническое обеспечение, поддержка диспетчера и все остальные условия, включая программы для захода на посадку и определение скорости.«Если что-то случится, выкатится [за пределы полосы] — пассажиров могут спасти, загорелся — затушат. А в поле он [командир экипажа] садился — и там всё, значит, у него получилось безопасно? Идиот.
Просто повезло, это редкое везение, удивительное. Я радуюсь, что пассажиры живы, что люди не пострадали», — рассуждает заслуженный пилот России.Не меньше возмущения у Сытника вызвало заявление менеджера авиакомпании, который выразил уверенность в том, что пилоты А-320 выбрали верную тактику действий в сложившейся ситуации.«Ну если менеджер говорит, что он [пилот] всё правильно сделал, — значит, там у них в „Уральских авиалиниях“ вместо головы, наверное, чугунки, тыквы или чего ещё», — сделал вывод собеседник
Инфо24.О пилоте, посадившем аэробус в поле, он высказался очень жёстко. «Ему 33 года, не менее 10 лет летает, командир корабля на Airbus 320. Просто дурак, который случайно попал в авиацию», — поделился мнением Сытник.
По его словам, отказ одной из гидравлических систем для аэробуса — не та ситуация, в которой следовало уходить в другой аэропорт из-за более длинной ВПП, поскольку у А-320 три таких системы, причем не зависимых друг от друга.«Гидросистема отказывает на каждом типе самолетов раза по два-три. Сальник побежал, труба лопнула... Ну и что?
Доставай книжку и смотри, что надо делать. Выходит из строя одна [гидросистема] — остаются две. Выходят две — остаётся одна. Рули остаются, шасси выпускаются от резервной системы.
Убрать их потом нельзя, но они выпускаются в районе аэродрома. Всё работает, двигатели крутятся, самолёт управляется. Какого рожна их попёрло в Новосибирск? Полоса короткая, „нога“ не работает, а вдруг выкатимся? А в поле что, ты не выкатился? Где мозги у человека? Ну какие это лётчики?» — возмутился заслуженный пилот России.
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1271
Чудеса на виражах
Отправлено: 25.09.23 - 13:21
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1291
Re: Чудеса на виражах
Отправлено: 25.09.23 - 13:41
Цитата:
Кстати,тоже самое говорят и про тех,которые посадили в кукурузу. Там тоже можно было долететь и не подвергать опасности,но раз уж наградили то не стали раскачивать. А этих да,сказали накажут.
YESNO:
Два идиота сидели там за штурвалом
Два идиота сидели там за штурвалом
Кстати,тоже самое говорят и про тех,которые посадили в кукурузу. Там тоже можно было долететь и не подвергать опасности,но раз уж наградили то не стали раскачивать. А этих да,сказали накажут.
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