Отправлено: - 13:23

111:

И это не таксист.

Цитата:Это таксист и таких на дороге много. Я как бывший таксист (бывших не бывает) могу это утверждать. Мне стало неловко перед моей женой , когда она вызвала моё такси и приехала машина в которой не было бардачка, оттуда торчали провода, всё было в пыли и чехлы страшные. Встречаются неадекватные люди среди пассажиров , но их от силы пять процентов.Самое страшное в работе таксиста, это когда сел пьяный клиент и уснул по дороге. Одного я вытаскивал полтора часа.Могу сказать за всё время моей работы рейтинг бывает падает, но это заранее можно предсказать. Это когда едут сумасшедшие мамаши, особенный пул составляют папаши, которые заставляют в 30 градусную жару закрыть окна и не включать кондиционер